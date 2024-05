Skok na stavnicah: lahko Izrael zmaga na Evroviziji?

Pred, med in po četrtkovem drugem polfinalu Evrovizije je bila večina oči uprtih v izraelsko predstavnico Eden Golan. Že popoldne se je v središču mesta zbrala množica protestnikov v znak podpore Palestini in proti sodelovanju Izraela na tem glasbenem tekmovanju, po besedah komentatorke prenosa na TV Slovenija Mojce Mavec pa je protestno pismo organizatorjem poslalo tudi vodstvo RTV Slovenija.

Izraelka skočila na drugo mesto stavnic

Že na sredini vaji je bila Eden Golan deležna žvižgov iz občinstva, neodobravanje je bilo še glasnejše med njenim nastopom v predizboru, iz katerega pa se ji je uspelo uvrstiti v sobotni finale. In ne le to - po nastopu je na evrovizijskih stavnicah močno skočila. Do predizbora je bila na stavnicah na osmem mestu, po sinočnjem nastopu je skočila na četrto, do jutra pa je bila že na drugem mestu.

Hrvat Baby Lasagna na stavnicah še vedno vodi. Foto: Sarah Louise Bennett/EBU

Na stavnicah zdaj z nekoliko manj prednosti, a še vedno močno vodi Hrvat Baby Lasagna, ki mu dajejo 40 odstotkov možnosti za zmago. Izraelka je na drugem mestu s 17 odstotki, na tretje je padel_la Švicar_ka Nemo. Slovenska predstavnica Raiven je na stavnicah trenutno na 21. mestu.

Italijansko občinstvo množično za Izrael

Italijanska radiotelevizija Rai je po sinočnjem predizboru, menda po nesreči, objavila rezultate televotinga. Italijansko občinstvo je največ, skoraj 40 odstotkov glasov dalo Izraelki, na drugem mestu je sledil Nizozemec, ki je dobil le okoli sedem odstotkov, na tretjem mestu pa Albanka.

Na novinarski konferenci po polfinalu Foto: Sarah Louise Bennett/EBU

"Preplavljena sem s čustvi, res mi je v čast biti na tem odru, nas ponosno zastopati in pokazati naš glas. Komaj čakam, da znova nastopim in z vsemi delim svojo ljubezen," je na novinarski konferenci za medije na vprašanje, kako se počuti, odgovorila izraelska pevka. Nato jo je eden od novinarjev vprašal, ali se ji ne zdi, da s svojo prisotnostjo v nevarnost postavlja preostale tekmovalce in javnost, na kar je odvrnila: "Mislim, da smo tukaj vsi iz enega razloga, EBU pa se trudi, da je to varno okolje za vse."