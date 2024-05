Protest v podporo Palestini in proti izraelski predstavnici poteka na osrednjem trgu Stortorget. Tam se je zbralo na tisoče protestnikov s palestinskimi zastavami, ki zahtevajo osvoboditev Palestine in opozarjajo na pokole v Rafi, ki jih izvaja izraelska vojska. Kot je sporočila policija, se je zbralo med 6.000 in 8.000 ljudi.

Z vzkliki "bojkotirajte Izrael" pozivajo tudi k izključitvi izraelske predstavnice, 20-letne pevke Eden Golan, z letošnjega Evrovizije, katere glavni pokrovitelj je izraelsko podjetje Moroccan Oil.

Dvorano varujejo kovinske barikade in betonski bloki

Med protestniki je tudi 21-letna švedska okoljska aktivistka Greta Thunberg, ki se je ovila v tradicionalno črno-belo ruto, simbol palestinskega upora. Kot pravi, "mladi vodijo pot in kažejo svetu, kako bi se morali odzivati na to".

Okoli arene Malmö, ki gosti letošnje tekmovanje, so že postavili kovinske barikade in velike betonske bloke. Prizorišče varujejo tudi policisti, obiskovalci pa morajo pred vstopom v areno skozi detektorje kovin. Pregledujejo tudi torbe, saj je dovoljeno prinesti le majhno denarnico.

V dvorani je dovoljeno imeti le zastave držav udeleženk in mavrične zastave, medtem ko so prepovedane vse druge zastave, simboli in oblačila, ki "promovirajo politično agendo". Sem spadajo tudi palestinske zastave in simboli. Tako so irski predstavnici organizatorji prepovedali nositi napise v podporo Palestini in prekinitvi ognja na Bližnjem vzhodu. Med odprtjem je sicer tradicionalno črno-belo ruto na roki nosil švedski pevec Eric Saade, organizatorji pa so njegovo potezo obsodili.

Izraelski predstavnici svetovali izolacijo

Na drugi lokaciji v švedskem Malmöju poteka demonstracija v podporo sodelovanju Izraela na Evroviziji. Še en protest pa je pričakovati pred začetkom drugega polfinalnega večera v Hyllieju, kjer se nahaja arena Malmö. Tam bodo zahtevali izključitev Izraela s tekmovanja.

Zaradi varnostnih razlogov naj bi izraelski predstavnici Eden Golan svetovali, da naj do svojega nastopa na evrovizijskem odru raje ostane v svoji hotelski sobi. Njen nastop na generalki so namreč spremljali glasno neodobravanje in žvižgi iz občinstva, občasno so se slišali tudi vzkliki podpore Palestini.

Izraelska predstavnica Eden Golan bo nastopila pod zaporedno številko 14. Foto: Reuters

