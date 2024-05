Po družbenih omrežjih se je kot ogenj razširil posnetek slovenske predstavnice Raiven, ki je po svojem nastopu v zaodrju na polfinalnem izboru Evrovizije strastno poljubila svojo soplesalko Matejo. Posnetek je na svojem profilu na TikToku delila tudi Raiven.

Mnogi komentatorji in gledalci so se ob tem spraševali, kaj je v ozadju skrivnostnega poljuba in zakaj je Raiven poljubila ravno svojo soplesalko. Kmalu pa je postalo jasno, zakaj sta se vsem na očeh Slovenki odločili za to potezo. Raiven in Mateja sta se namreč že pred polfinalom na omrežju TikTok dogovorili in obljubili, da se bosta, če se bo Slovenija uvrstila v finale, poljubili.

Kmalu po tem, ko se je slovenski ekipi uspelo uvrstiti v finale Evrovizije, sta dekleti, še posebej iz publike, ki podrobneje spremlja evrovizijsko dogajanje, kmalu dobili kopico vprašanj o poljubu in kdaj se bo ta zgodil. Na odgovor in uresničitev dogovora jim ni bilo treba dolgo čakati.

