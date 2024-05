Miša Molk, nekdanja urednica in voditeljica na TV Slovenija, ki je bila dolga leta tudi članica ekspertne skupine za izvedbo projekta Pesem Evrovizije, je po torkovem prvem evrovizijskem predizboru v informativni oddaji Odmevi komentirala dogajanje v Malmöju.

Dotaknila se je tudi letošnje najglasnejše evrovizijske kontroverze, pozivom k izločitvi Izraela zaradi dogajanja v Gazi, ki pa jih Evropska radiodifuzna zvezda (EBU) vztrajno zavrača. V zvezi z Izraelom je posredovala le pri pesmi izraelske predstavnice Eden Golan. Ta je s prvotnim naslovom Oktobrski dež namigovala na napad Hamasa 7. oktobra, ki je sprožil spopade v Gazi. Po posredovanju EBU so Izraelci naslov pesmi spremenili v Orkan.

"Mislim, da Evrovizija že dolga leta ni povsem nepolitična," je v Odmevih dejala Miša Molk, "vedno se je v besedilih zaznalo nekaj ideologije in tokrat se mi zdi, da se je EBU malce sprenevedala. Raje je posegla v besedilo izraelske skladbe, čeprav je imela možnost in priložnost, da Izrael izloči s tekmovanja."

Izraelska predstavnica Eden Golan bo nastopila v drugem predizboru, ki bo v četrtek. Foto: Sarah Louise Bennett/EBU

Kot je poudarila, Rusija na Evroviziji ne sodeluje že vse od začetka vojne z Ukrajino, "ker je toliko držav pritisnilo na EBU in zahtevalo izključitev. Pri Izraelu se to ni zgodilo."

"Gre za dvoličnost"

"S tem bi opozorili, da smo proti nasilju, da smo proti vojni, in to bi za Evropo pomenilo zelo veliko, toda EBU se ni tako odločila. Mislim, da gre za dvoličnost," je ostro dejala Miša Molk, "tudi če letos prireditve ne bi bilo, bi to preživeli. V Gazi pa bo preživelo vedno manj ljudi."

V Malmöju so sicer za četrtek, ko v predizboru nastopa izraelska predstavnica, in soboto, ko je na sporedu veliki finale, napovedani protesti v podporo Palestini, ki naj bi se jih udeležilo več deset tisoč protestnikov. Tamkajšnja policija je zato močno poostrila varovanje.