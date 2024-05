Prvi odziv Raiven: Sploh še nisem dojela

Čeprav ji stavnice niso bile naklonjene, so oboževalci Evrovizije s spletnimi in telefonskimi glasovi Raiven ponesli med 25 nastopajočih, ki se bodo v velikem evrovizijskem finalu v soboto potegovali za končno zmago.

"Ne morem verjeti! To je res eden od najbolj srečnih trenutkov v mojem življenju … Sploh še nisem dojela in zelo sem hvaležna," je Raiven izjavila po uvrstitvi v finale. Že pred nastopom ni skrivala, da se na odru počuti odlično in da se nastopa veseli, Veroniko pa je predstavila suvereno in vokalno dovršeno.

Na odru so jo pod koreografsko taktirko Lukasa Zuschlaga spremljali člani baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana Lukas Bareman, Marin Ino, Filippo Jorio, Matteo Moretto in Mateja Železnik, nastop so sooblikovali režiser Nejc Levstik, oblikovalec luči Črt Birsa in VFX-ustvarjalec Žiga Radulj, za kostum in stilsko podobo pa je poskrbela AEMONA. Evrovizijsko razglednico, ki smo si jo ogledali pred nastopom, je Raiven pred časom posnela v Celju.

Preberite še: