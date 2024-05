Slovenija je v finalu Evrovizije!

V prvem polfinalu letošnjega izbora za pesem Evrovizije so si vstopnico za sobotni finale ob Sloveniji priborili še Srbija, Portugalska, Ukrajina, Litva, Finska, Ciper, Hrvaška, Irska in Luksemburg. Brez finala so ostali Poljska, Islandija, Moldavija, Azerbajdžan in Avstralija.

Tako je v polfinalu nastopila Raiven:

V obeh predizborih o nastopu v finalu odločajo glasovi gledalcev in poslušalcev prek telefonskega in spletnega glasovanja. V sobotnem finalu bodo v končnem rezultatu enakovredno zastopani glasovi strokovnih žirij in televotinga.

Nastopajoči v prvem predizboru:

Tako kot iz prvega se bo tudi iz drugega predizbora, ki bo v četrtek, v sobotni finale uvrstilo deset izvajalcev. Poleg 20 izbranih na dveh polfinalnih večerih imata nastop v finalu že zagotovljeni velika evrovizijska peterica (Španija, Italija, Francija, Združeno kraljestvo in Nemčija) ter Švedska kot lanska gostiteljica.

Letos se sicer v predizborih v živo prvič predstavlja tudi šest neposredno uvrščenih v finale, v prvem so nastopili predstavniki Nemčije, Združenega kraljestva in Švedske.

Kot glasbeni gost je nastopil legendarni Johnny Logan, prvi izvajalec, ki je na Evroviziji zmagal dvakrat. Tokrat je zapel lansko zmagovalno pesem Tattoo. Foto: Reuters

V prvem predizboru je nastopil tudi veliki favorit za končno zmago, hrvaški predstavnik Baby Lasagna, ki mu stavnice napovedujejo zanesljivo končno zmago.

Za največjega favorita za zmago velja hrvaški predstavnik Baby Lasagna. Foto: Alma Bengtsson/EBU

Da je daleč največji favorit letošnje Evrovizije, je (p)ostalo jasno ob njegovem nastopu, ko je z njim pela in plesala celotna Malmö Arena. To se je nemudoma poznalo na evrovizijskih stavnicah, ki mu zdaj dajejo že 36 odstotkov možnosti za zmago, medtem ko ima Nemo iz Švice na drugem mestu le še 16 odstotkov. Bo prihodnjo Evrovizijo res gostil Zagreb? Izvedeli bomo v noči na nedeljo.