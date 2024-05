Cenzura na Evroviziji: Irka je morala s sebe izbrisati podporo Palestini

Predstavnica Irske na Evroviziji je po nastopu povedala, da so ji organizatorji prepovedali nositi napise v podporo Palestini in prekinitvi ognja na Bližnjem vzhodu. Podporo Palestini je z kefijo, značilno črno-belo ruto, med odprtjem izrazil tudi švedski pevec, organizatorji so njegovo potezo obsodili.

Bambie Thug, letošnja evrovizijska predstavnica Irske, je s svojim intenzivnim nastopom v prvem predizboru pritegnila ogromno pozornosti in si tudi prislužila vstopnico za sobotni finale.

Na novinarski konferenci po predizboru pa je razkrila, da je svoj nastop oziroma scensko podobo sprva zastavila nekoliko drugače, a ji je nato Evropska radiodifuzna zveza (EBU) to prepovedala.

Na vajah pred nastopom je namreč na obrazu in nogah nosila v starodavni irski abecedi zapisane slogane "prekinitev ognja" in "svoboda za Palestino", na predizboru pa je nosila le napis "kronajte čarovnico".

Can anybody translate the Ogham, an ancient written language used in Ireland during 5th & 9th century on Bambie Thug’s face and legs? #Eurovision2024 @NewstalkFM pic.twitter.com/49FnNAiJEK — Henry McKean (@HenryMcKean) May 7, 2024

Čemu sprememba, jo je po nastopu povprašal eden od novinarjev, ona pa je odkrito odgovorila: "Ta sporočili so bila zame zelo pomembna, ker sem za pravico in mir. Žal pa sem jih morala za nastop spremeniti, ker mi je tako zapovedala EBU."

EBU vztraja, da je Evrovizija nepolitična prireditev

Bambie Thug, ki je s to izjavo požela aplavz v medijskem središču, je bila pred potjo v Malmö na Irskem pod močnim pritiskom pozivov k odpovedi nastopa in bojkotu Evrovizije, kakršni se vrstijo po vsej Evropi. Povod za to je sodelovanje Izraela, ki že sedem mesecev izvaja napade na Gazo, v teh napadih pa je umrlo že več deset tisoč civilistov, med njimi ogromno otrok.

EBU sicer ves čas vztraja, da se nočejo politično opredeljevati in da Evrovizija ni tekmovanje državnih oblasti, ampak javnih radiotelevizij. Ob izjavi irske predstavnice so sporočili: "Napisi, ki jih je izvajalka med vajami nosila na svojem telesu, so v nasprotju s pravili tekmovanja, s katerimi želimo obvarovati nepolitičen duh te prireditve. Po pogovoru z delegacijo so se strinjali, da bodo napise spremenili."

Palestinska ruta na odru

Podporo Palestini je med otvoritveno glasbeno točko izrazil tudi švedski pevec Eric Saade, okoli roke je imel namreč ovito kefijo, značilno črno-belo palestinsko ruto. Na to se je nemudoma odzvala EBU in sporočila "obžalovanje, da se je Eric Saade odločil kompromitirati nepolitičen duh prireditve".

Eric Saade je med nastopom ob odprtju Evrovizije na roki nosil kefijo. Foto: Guliverimage

Saade, čigar oče je Palestinec, je že pred tem javno izrazil nasprotovanje odločitvi EBU, da Izraelu dovoli sodelovanje na Evroviziji, in ostro kritiziral zapoved, da na prireditvi ni dovoljeno uporabljati zastav in simbolov držav, ki ne sodelujejo v tekmovanju. Evropsko radiodifuzno zvezo je označil za sramotno in jo obtožil, da širi izraelsko propagando.

"Ko ti v tako imenovanem svobodnem svetu ne dovolijo več nositi simbolov tvojega naroda, je moje sodelovanje še toliko bolj pomembno," je sporočil prek družbenih omrežij.