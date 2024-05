Nocoj bodo znani vsi finalisti Evrovizije

Na drugem polfinalnem izboru se bodo za uvrstitev v evrovizijski finale poleg Izraela potegovali predstavniki Malte, Albanije, Grčije, Švice, Češke, Avstrije, Danske, Armenije, Latvije, San Marina, Gruzije, Belgije, Estonije, Norveške in Nizozemske.

Nastopajoči v drugem predizboru:

Malta: Sarah Bonnici - "Loop" Albanija: Besa - "Titan" Grčija: Marina Satti - "Zari" Švica: Nemo - "The Code" Češka: Aiko - "Pedestal" Avstrija: Kaleen - "We Will Rave" Danska: Saba - "Sand" Armenija: Ladaniva - "Jako" Latvija: Dons - "Hollow" San Marino: Megara - "11:11" Gruzija: Nutsa Buzaladze - "Firefighter" Belgija: Mustii - "Before the Party's Over" Estonija: 5miinust and Puuluup - "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" Izrael: Eden Golan - "Hurricane" Norveška: Gåte - "Ulveham" Nizozemska: Joost Klein - "Europapa"

Tudi v drugem polfinalnem večeru se bo v veliki finale uvrstilo deset držav z največ glasovi. Na obeh predizborih o nastopu v finalu odločajo glasovi gledalcev in poslušalcev prek telefonskega in spletnega glasovanja. Kot preostale predstavnice evrovizijske peterice velikih se bodo nocoj v živo predstavili še predstavniki Španije, Italije in Francije, ki imajo mesto v sobotnem finalu že vnaprej zagotovljeno.

Pred drugim polfinalnim večerom letošnje Evrovizije se je v švedskem Malmöju zbralo na tisoče ljudi, ki zahtevajo izključitev Izraela z letošnjega tekmovanja. Med protestniki je tudi znana švedska aktivistka Greta Thunberg.

Slovenija se je uvrstila v finale

Po torkovem prvem polfinalnem večeru se je v finale uvrstila prva deseterica, med njimi tudi slovenska predstavnica Raiven s skladbo Veronika. Poleg nje je to uspelo še predstavnikom Srbije, Portugalske, Hrvaške, Ukrajine, Litve, Finske, Cipra, Irske in Luksemburga.