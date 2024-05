V zadnjem obdobju se niste pretirano pojavljali v glasbenem okolju, s čim vse se ukvarjate v zadnjih letih?

Pravzaprav se nikoli nisem pretirano pojavljala v glasbenem okolju, ker sem svoje glasbeno ustvarjanje vedno dojemala bolj kot hobi. Je pa res, da sem se umaknila s festivalov in mogoče zaradi tega obstaja občutek, da sem v določenem trenutku nekam izginila. Vsekakor pa sem kot običajno vedno nastopala, zagotovo pa sem se bolj posvečala delu, s katerim se preživljam.

Z možem imava produkcijsko hišo in jaz delam kot režiserka zvoka. Lahko se tudi pohvalim, da imam ogromno izkušenj in sem na tem področju zelo uspešna. To delo me zelo izpopolnjuje in me tudi veseli tudi zato, ker dobivam odlične odzive.

Kaj vas pri vašem delu najbolj navdihuje?

Kot režiserko zvoka me najbolj navdihuje to, da dobim povratne informacije od igralcev, govorcev, strank in naročnikov, ki povedo, da z mano radi delajo. Ne prihajajo le iz Slovenije, ampak delam tudi na območju nekdanje Jugoslavije, z ljudmi iz Albanije in Avstrije. To me dejansko zelo navdihuje, ker dobim pohvale, da so z mojim delom zadovoljni, in ker igralci povedo, da so se z mano v režiji in z mojo pomočjo marsikaj naučili, ko so bili pred mikrofonom in smo skupaj ustvarjali oglase.

Če pa govoriva o glasbi, me najbolj navdihuje to, da pravzaprav lahko pri ljudeh vzbudim čustva in dobim neko krasno interakcijo s publiko. To se zgodi predvsem na nastopih v živo, na koncertih, kjer se ta povezava nekako dalj časa ustvarja.

Zato mi je bilo na vseh festivalih težko nastopati, ker te interakcije ne moreš nekako narediti, to je v treh minutah dejansko zelo težko. Moraš pokazati vse, kar znaš. Je kot nekakšen šprint, ampak dejansko pa ni te povezanosti, kot na koncertu, kjer to gradiš in dobivaš odzive. Absolutno mi je v največje veselje po nastopu poslušati odzive ljudi, kako sem se jih dotaknila s svojim glasom, da so jim na dan privrele solze. To mi je všeč, ker so očitno moje vokalne sposobnosti in moj glas taki, da se dotaknejo ljudi.

Smo v obdobju Evrovizije, ki jo vi kot izvajalka zelo dobro poznate, saj ste na izborih za Pesem Evrovizije nastopili osemkrat. Kakšen nasvet bi dali izvajalcem za evrovizijski oder in dogajanju ob njem, še posebej naši letošnji predstavnici Raiven?

Raiven je tako izkušena že na vseh možnih področjih in vseh možnih odrih, da verjamem, da ji ni treba dajati nobenega nasveta. Sploh pa je Evrovizija tak oder oziroma spektakel, kjer se mi zdi, da četudi daš kakršenkoli nasvet, ni nujno, da bo to držalo.

Držim pesti zanjo in si želim, da bo na oder stopila brez kakršnegakoli pritiska, suvereno in bo pokazala tisto, kar zna. Verjamem, da bo, ker je odlična.

Kaj menite o letošnji pesmi in slovenski predstavnici na Evroviziji?

Evrovizija je festival, na katerem ne moreš predvideti ničesar in je vse nekako odvisno od trenutka tam, kako te dojamejo poslušalci. Verjamem, da bo Raiven dala vse od sebe, že samo njena pojava je nekaj posebnega. Prepričana sem, da niti z glasbo niti s pojavo ne bodo ostali neopaženi.

Vsekakor pa je, kot sem že povedala, Evrovizija zelo nepredvidljiva. Enkrat se publika odloči, da jim je bolj všeč spektakel, spet drugič glasba. Bomo videli, kako bo letos. Zato jo je tako luštno gledati, ker je vsakič nekaj drugega in se vse obrne na glavo.

Dotakniva se še vašega svežega ustvarjanja na glasbenem področju. Kmalu nameravate predstaviti novo pesem, kdaj jo bomo lahko slišali? Ali ob tem pripravljate tudi spremljajoči videospot? Lahko o pesmi poveste kaj več?

Lani avgusta smo se dobili z lepo ekipo in naredili koncert v stilu bossa nove. Ne čisto vsega, a zbrala se je luštna zasedba: s kontrabasom, dvema kitarama, tolkali. V stilu bossa nove in sambe smo naredili tudi priredbe vseh mojih uspešnic. Nekako mi je stil tako dobro ležal in sem se v njem vokalno tako dobro počutila, da sem si rekla, da bi bilo to dobro spraviti na radijske postaje. Tako je nastal prvi komad Te plave oči v prekmurščini, za katerega mislim, da se je lepo prijel in so ga ljudje lepo sprejeli.

Malo pred poletjem bomo izdali še enega, ki bo nosil naslov: Me imaš kaj rada? in bo v takem luštnem samba stilu, samba hitrosti, da bomo lahko nanj poplesavali. Želimo si posneti tudi videospot in upam, da nas ne bo prehitel čas in da ne bo poletje prej minilo. To je nekako tudi že uvod v album, saj bi v tem stilu lahko uživali tudi v skladbah kot so Dan najlepših sanj, Naj ljubezen združi vse ljudi …

Naredili smo tudi priredbo Franka Sinatre, Fly me to the moon, za katero smo v slovenščini napisali besedilo z naslovom Greva na potep. Poslušalcem tako počasi dajemo bombončke, ponudili pa jim bomo še kakšno presenečenje. Nisem glasbenica, ki ustvarja na maso, ampak bolj počasi. Jaz tako nekako delam, zdi se mi, da ni dobro, če stvari ravno prehitevaš.

Čeprav so zdaj časi masovnega pričakovanja, sem jaz še iz stare šole. Tisti, ki me radi poslušajo, imajo to radi in to cenijo. Zdi se mi, da potem niso tako nasičeni in, ko dobijo v poslušanje moj material, me imajo še rajši.

Kakšnih tematik se boste dotaknili na novem albumu?

Ljubezen seveda ostaja na prvem mestu. Ljubezen je tista, okoli katere se vse dogaja, saj je to tematika, ki ne bo nikoli zamrla. O njej sem vedno in bom še naprej prepevala, saj je ljubezen zelo zanimiva reč, ki vzbudi čustva, od tistih najsrečnejših do tistih najbolj grenkih. V končni fazi si zaradi srečne ljubezni v oblakih, zaradi nesrečne pa lahko tudi v peklu. Glede na to, da je ljubezen tako dinamična, je zato krasna tema za izražanje v glasbi. Emocije so močne in temu nekako ostajam zvesta.

