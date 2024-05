"Vrhunski izvajalec in vrhunska pesem, dober koncept in zgodba. Meni je zelo všeč. Zasluženo," je o zmagovalcu letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije povedala Raiven.

Finale za Raiven le še nadgradnja

O svojem nastopu je povedala, da je bila zadovoljna že s polfinalnim nastopom, finalni je bil le še njegova nadgradnja. Dodala je, da so jo presenetili glasovi žirije. "A sem hkrati tako neobremenjena prišla v finale, ker sem bila tako presenečena, da sem sploh prišla v finale, da nisem imela niti časa zastaviti si velikih pričakovanj," je še povedala Raiven in dodala, da je evrovizijska izkušnja ena od najlepših v njenem življenju, ki si jo bo zapomnila za vedno.

Glede svojega evrovizijskega nastopa je povedala tudi, da je hvaležna vsem, ki so ji pomagali. Tekmovanje za pesem Evrovizije si bo tako najbolj zapomnila prav po svoji ekipi, ki ji tudi največ pomeni.

V sobotnem finalu je nastopila kot 22. po vrsti. Foto: Guliverimage

Če bi lahko, bi izkušnjo bi ponovila vsako leto

Najbolj jo je presenetilo, da je bila sama evrovizijska izkušnja veliko manj stresna kot dogajanje pred prihodom na Švedsko. Sama bi evrovizijsko izkušnjo tudi ponovila vsako leto, če bi lahko, je še povedala Raiven.

Tudi v finalu so Raiven na evrovizijskem odru spremljali plesalci SNG Opera in balet Ljubljana Lukas Bareman, Marin Ino, Filippo Jorio, Matteo Moretto in Mateja Železnik. Zamisel za nastop je zasnovala skupaj s solistom ljubljanskega baleta Lukasom Zuschlagom. Občinstvo v dvorani je tudi tokrat slovenski nastop nagradilo z aplavzom.

Foto: Guliverimage

Raiven je glasbo za skladbo Veronika ustvarila s Petrom Khoojem, Martinom Bezjakom, Danilom Kapelom in Bojanom Cvjetićaninom, pod besedilo pa se poleg Raiven podpisujeta še Klavdija Kopina in Bojan Cvjetićanin.

Za nastop na evrovizijskem odru se je potegovala štirikrat

Raiven s pravim imenom Sara Briški Cirman se je rodila 26. aprila 1996. Z glasbo se je začela ukvarjati pri štirih letih. Za svoje dosežke na področju glasbe je bila doslej že večkrat nagrajena. Za nastop na evrovizijskem odru se je potegovala štirikrat.

Glasbeno pot je Raiven začela na Glasbeni matici, kjer je kasneje obiskovala pouk harfe na Glasbeni šoli v Ljubljani in izobraževanje nadaljevala na programu umetniške gimnazije na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor. Tam se je osredotočila na harfo pod mentorstvom profesorja Daliborja Bernatoviča, džezovsko petje pri Ani Bezjak in solopetje pri profesoricah Leoni Bašovič in Tini Bohak, je objavljeno na njeni uradni spletni strani.

Leta 2015 je maturirala iz solopetja in glasbeno izobraževanje nadaljevala na ljubljanski Akademiji za glasbo smer solopetje – opera. Leta 2018 je diplomirala v razredu profesorice Alenke Dernač Bunta in se nato vpisala na magistrski študij smer solopetje pri profesorici Piji Brodnik, ki ga je zaključila leta 2021.

Od oktobra 2020 študira psihoanalizo na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani.

Operno pot je začela tlakovati leta 2019. Med drugim je letos odpela naslovno vlogo v tango operi Maraa de Buenos Aires.

Dejavna je tudi v popularni glasbi, kjer se podpisuje kot avtorica besedil in glasbe večine svojih skladb. Njen prvenec, album Magenta, je izšel leta 2017, sledila sta mu EP REM leta 2019, za katerega je prejela stanovsko glasbeno nagrado zlata piščal, in Sirene pt. 1, ki je izšel februarja letos. Leta 2021 je zmagala na festivalu Popevka s skladbo Volkovi.

Da bo Raiven letošnja predstavnica Slovenije na evrovizijskem izboru, je odločila mednarodna strokovna komisija, zaradi česar je letošnji izbor zaradi domnevnih nepravilnosti pri izvedbi javnega natečaja pristal pri Komisiji za preprečevanje korupcije, ki postopka še ni zaključila.

Še pred odhodom v evrovizijski Malmö je Raiven praznovala deseto obletnico glasbene kariere s koncertom v razprodani Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.

