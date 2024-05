Množični protesti v Malmöju: Vzklikajo "Svoboda za Palestino"

Huge crowd at the Eurovision final

Every second clown is carrying a Palestine flag ⚠️#Eurovision #Eurovision2024 #Malmo pic.twitter.com/htBIOg3b88 — Hope 🇬🇧🇺🇸 (@Hope177712) May 11, 2024

Malmö se pripravlja na veliki finale Pesmi Evrovizije, medtem pa se po mestu širijo protesti proti izraelski tekmovalki zaradi vojne v Palestini. Čeprav se tekmovanje že leta oglašuje pod sloganom "United by music", so letošnjo Evrovizijo zaznamovale politične napetosti in delitve.

"Svoboda za Palestino" in "Dovolj okupacije"

Protestniki v Malmöju vzklikajo "Svoboda, svoboda za Palestino" in "Dovolj okupacije", medtem ko korakajo po ulicah mesta in pozivajo k izključitvi Izraela iz tekmovanja.

Organizatorji Evrovizije so se takšnim pozivom uprli, vendar so zahtevali, da Izrael spremeni besedilo svoje izvirne pesmi. Izraelska pevka Eden Golan je morala iz pesmi odstraniti sklicevanja na smrtonosni napad palestinske skupine Hamas na Izrael 7. oktobra.