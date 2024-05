Nizozemsko diskvalificirali iz Evrovizije

Nizozemski izvajalec Joost Klein ne bo nastopil v velikem finalu letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije, saj so ga še pred nocojšnjim finalom diskvalificirali, so na uradni spletni strani sporočili organizatorji.

Kot so še pojasnili organizatorji, je švedska policija preiskala pritožbo, ki jo je vložila članica produkcijske ekipe po incidentu, ki se je zgodil po nastopu Joosta Kleina v četrtkovem večernem polfinalu. Medtem ko sodni postopek še poteka, ne bi bilo primerno, da nizozemski predstavnik nadaljuje s tekmovanjem, so dodali.

"Pojasniti želimo, da v nasprotju z nekaterimi medijskimi poročili in špekulacijami na družbenih omrežjih v ta incident ni bil vpleten noben drug izvajalec ali član delegacije. Ohranjamo politiko ničelne tolerance do neprimernega vedenja na našem dogodku in smo zavezani k zagotavljanju varnega delovnega okolja za vse osebje na tekmovanju. V luči tega velja, da vedenje Joosta Kleina do člana ekipe krši pravila tekmovanja," so še zapisali.

Veliki finale 68. izbora za pesem Evrovizije bo tako po novem potekal s 25 sodelujočimi pesmimi.

Na diskvalifikacijo Joosta Kleina se je že odzvala tudi nizozemska televizijska hiša AVROTROS: "Diskvalifikacija se nam zdi nesorazmerna in šokirani smo nad odločitvijo. To globoko obžalujemo."

Razlog za izključitev preiskava zaradi prijave neprimernega obnašanja

Klein že v petek ni sodeloval na generalkah za današnji nastop, kot razlog so pri Evropski radiodifuzni zvezi (EBU), ki organizira tekmovanje, navedli policijsko preiskavo domnevnega ustrahovanja v četrtek zvečer.

Švedska policija podrobnosti glede četrtkovega incidenta ni razkrila, po navedbah nizozemske televizijske postaje SVT pa naj bi bila vanj vpletena Klein in neki fotograf.