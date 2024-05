Na Evroviziji vse bolj napeto: Irke ni bilo na vaji, Francoz prekinil nastop, žirantka odstopila

Predstavnica Irske Bambie Thug, ki je bila pred tem obtožena satanizma, se danes ni pojavila na generalni vaji, in sicer zaradi "situacije, ki je zahtevala nujen odziv EBU". Kaj točno se je zgodilo, ni znano, je pa vse skupaj objavila na Instagramu.

"Dragi moji oboževalci, med čakanjem na oder za generalno vajo je prišlo do incidenta. Potrebovala sem nujno reakcijo EBU in resno so vzeli moje prošnje in razpravljali smo o tem, kaj moramo storiti. To pomeni, da sem zamudila generalno vajo. Zelo mi je žal za navijače, ki so me prišli pogledat. Upam, da se vidimo nocoj na odru," je zapisala Thugova.

Francoz prekinil nastop in imel govor o miru

Francoski predstavnik Slimane pa je na generalni vaji začel peti pesem, nato pa prekinil nastop in imel govor o miru. "Ko sem bil otrok, sem sanjal o glasbi. Biti pevec, peti mir," je dejal in citiral slogan: 'United by music'. Po govoru je nadaljeval nastop.

Danes je potekala tudi vaja parade zastav, na kateri pa niso nastopili predstavniki Irske, Grčije in Švice.

Iz državne žirije se je umaknila Norvežanka Alessandra Mele

Alessandra Mele, ki naj bi med prenosom podeljevala točke Norveške, se je po poročanju televizijske postaje NRK odločila, da bo odstopila od naloge. V sporočilu za javnost norveškega medija piše, da se je Mele, ki je svojo državo na tekmovanju zastopala lani, umaknila zaradi "razburljivih razmer, ki letos vladajo v Malmoju". Komu bo točke podelila Norveška, bo tako sporočila voditeljica Ingvild Helljesen.