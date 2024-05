Potem ko so se iz drugega polfinala v veliki finale uvrstile Latvija, Avstrija, Nizozemska, Norveška, Izrael, Grčija, Estonija, Švica, Gruzija in Armenija, je tekmovalce čakala novinarska konferenca, na kateri je vsak izmed njih odgovoril na nekaj vprašanj. Med njimi je bila tudi Izraelka Eden Golan, katere udeležba je na družbenih omrežjih sprožila plaz negativnih komentarjev. Sodeč po posnetkih, ki se širijo po spletu, pa z njeno udeležbo na Evroviziji in uvrstitvijo v finale prav tako niso bili zadovoljni nekateri sotekmovalci.

Najbolj sta izstopala odziva grške predstavnice Marine Satti in nizozemskega predstavnika Joosta Kleina.

Medtem ko je Eden Golan odgovarjala na novinarska vprašanja si je namreč Klein najprej z nizozemsko zastavo zakril stran obraza, obrnjeno proti Eden, kasneje pa si je z njo popolnoma pokril glavo.

Eden je novinar zastavil vprašanje, ali čuti, da s seboj prinaša tveganje in nevarnost za druge tekmovalce. Voditeljica ji je odvrnila, da ji ni treba odgovarjati na vprašanje, na kar je Joost Klein glasno vprašal: "Zakaj pa ne?"

this is a video showing joost klein specifically asking "why not", when eden golan was allowed not to answer a press question on security KING king king three times king💙 pic.twitter.com/Eh1PTNXzdS

Grška predstavnica Marine Satti je med pogovorom Eden Golan z novinarji "zaspala". Začela je zehati, v trenutku, ko se je kamera obrnila proti njej, pa se je pretvarjala, da spi.

this video is actual art. her closing her eyes and yawning as soon as soon as Israel gets a question then staring right into the camera and moving on to lay her head down and pretend she's sleeping 😭 she knew what she was doing pic.twitter.com/fJ7sd8We87