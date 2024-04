Vse več možnosti za zmago na letošnjem izboru za pesem Evrovizije stavnice pripisujejo Švici, ki jo letos zastopa Nemo s skladbo The Code.

24-letnik_ca Nemo se identificira kot nebinarna oseba, prav o tem pa govori tudi skladba The Code, v kateri kombinira na prvi pogled nezdružljive glasbene sloge od rapa in drum'n'bassa do opernega petja.

Kot je povedal_a Nemo, v svoji pesmi spregovori o lastnem spoznanju, da je nebinarna oseba, z njo pa želi na Evroviziji zastopati celotno LGBTQIA+ skupnost. "Ne počutim se ne kot moški ne kot ženska in se s tem osvobajam pravil," je pojasnil_a Švicar_ka.

Foto: Guliverimage

Na Evroviziji letos tekmujejo tri nebinarne osebe

Nemo ima sodeč po evrovizijskih stavnicah kar 25 odstotkov možnosti za zmago in, če bo razplet res tak, kot ga stavnice napovedujejo, bo na Evroviziji prvič zmagala nebinarna oseba. Ni pa Nemo edina nebinarna oseba na letošnjem izboru, to sta tudi Bambie Thug, ki zastopa Irsko, in Olly Alexander, ki tekmuje za Združeno kraljestvo.

Stavnice sicer na drugo mesto še vedno postavljajo hrvaškega predstavnika Baby Lasagno s 17 odstotki možnosti za zmago, z 12 odstotki je na tretjem mestu Italijanka Angelina Mango. Slovenska predstavnica Raiven je trenutno na 19. mestu.