Se stavnice motijo? Najbolj poslušana je ta evrovizijska skladba.

Medtem ko na evrovizijskih stavnicah vse bolj vodi švicarski predstavnik Nemo s skladbo The Code, podatki glasbenih pretočnih platform kažejo nekoliko drugačno sliko najpriljubljenejših tekmovalcev na letošnji Evroviziji.

Nizozemec je favorit platform YouTube in Spotify

Na YouTubu je tako največ, več kot 17 milijonov, ogledov zbral videospot nizozemskega predstavnika Joosta Kleina s skladbo Europapa, ki ga stavnice sicer uvrščajo na šele peto mesto. Na platformi Spotify je Kleinova skladba zbrala že več kot 30 milijonov poslušanj.

Za primerjavo ima videospot na stavnicah vodečega Švicarja na YouTubu "le" 2,3 milijona ogledov, drugouvrščeni Hrvat Baby Lasagna je z videospotom za skladbo Rim Tim Tagi Dim do zdaj zbral 1,2 milijona ogledov.

Šestindvajsetletni nizozemski glasbenik je sicer na Spotifyu že ob premieri skladbe v začetku marca podrl državni rekord, v 24 urah je zbral 1.216.921 poslušanj. S tem je podrl prejšnji nizozemski rekord v lasti Duncana Laurenca in njegove skladbe Arcade, s katero je leta 2019 zmagal na Evroviziji.

Tragična otroška zgodba, podprta s poskočnimi ritmi

Joost Klein je pesem Europapa opisal kot odo Evropi in pismo svojemu očetu, ki je umrl, ko je imel Joost le 12 let. Leto pozneje mu je umrla še mama, odraščal je pri starejšem bratu in sestri.

Na prvo poslušanje sicer to težko zgodbo v skladbi hitro spregledamo, glasbeno je sicer prava eurodance poskočnica in tudi Klein je dejal, da se je pri glasbenem slogu zgledoval po legendarnih nizozemskih eurodance skupinah 2 Unlimited in Vengaboys.