Skakanje na trampolinu je tvegana telesna aktivnost in se za otroke in mladostnike odsvetuje, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Več poškodb se zgodi, ko trampolin uporablja več otrok, zato naj na njem skače zgolj en otrok. Večina poškodb se kljub nadzoru staršev zgodi doma zaradi padca na ponjavo trampolina, so dodali.

Na NIJZ uporabo trampolina odsvetujejo predvsem predšolskim otrokom, ki se na trampolinu po njihovih navedbah pogosteje poškodujejo resneje kot starejši otroci. Najpogostejše resne poškodbe, povezane z uporabo trampolina, so sicer zlomi rok in nog ter poškodbe možganov.

Če se kljub tveganjem za poškodbe odločimo otroku dovoliti uporabo trampolina, ga moramo ob tem ves čas nadzirati in upoštevati varnostna pravila, so zapisali.

Otrok ali mladostnik naj pred uporabo trampolina odloži vse trde predmete, kot so mobilni telefon in očala. Na trampolinu naj bo bos ali obut v namensko obutev s tankim podplatom, saj mu v nogavicah drsi. Otroci se ne smejo zadrževati pod trampolinom in uporabljati mokrega trampolina, so dodali.

Pomembno je tudi, da otroci varno zapustijo trampolin

Obenem moramo otroka ali mladostnika poučiti, kako naj na varen način zapusti trampolin. Najprej naj preneha skakati, nato naredi nekaj korakov do roba trampolina, se usede na rob in z njega počasi zdrsne na tla. Če je trampolin opremljen z lestvijo, lahko uporabi tudi to, so zapisali.

NIJZ priporoča, da otroku ali mladostniku ne dovolimo, da bi s trampolina skakal na tla ali na trampolinu izvajal zahtevne skoke, kot so premeti ali prevali v zraku. Lahko se zgodi, da pristane na glavo in si zlomi vrat ali hrbtenico, kar lahko povzroči poškodbo hrbtenjače in paralizo, so opozorili.

Trampolin naj bo primeren za otrokovo starost in telesno maso. Majhni trampolini so namenjeni otrokom, ki so težki do 25 kilogramov, srednji pa otrokom do 50 kilogramov, so navedli. V primeru velikih trampolinov moramo biti pozorni na največjo dopustno maso, ki jo določi proizvajalec, so dodali.

Trampolin je treba redno vzdrževati

NIJZ svetuje, da trampolin namestimo tako, da vsaj 2,5 metra okoli trampolina ni vrtnega pohištva, ograje, dreves in betonskih robnikov. Prav tako svetujejo, da naj bo postavljen tako, da ga otroci ne morejo uporabljati brez vednosti staršev.

Trampolin namestimo na vodoravna tla in noge dobro pričvrstimo v tla. Tla okrog trampolina prekrijemo s podlago, ki dobro absorbira energijo. Za podlago lahko uporabimo atestirano gumo ali 30 centimetrov debelo plast lesenih sekancev, drobnega lubja ali peska. Podlaga naj sega vsaj 1,5 metra okrog trampolina, so navedli.

Pri namestitvi trampolina moramo biti pozorni, da najmanj do višine 2,5 metra nad ponjavo ne segajo veje dreves ali robovi strehe.

Trampolin moramo redno vzdrževati in biti pozorni, da nosilni deli niso razmajani ali polomljeni. Redno moramo preverjati, da ponjava in zaščitna mreža nimata raztrganin ali lukenj ter da niso raztegnjene vzmeti.

Zaščitna mreža, ki preprečuje padce s trampolina, naj bo visoka najmanj 1,8 metra. Ob robu ponjave naj bo zaščitna blazinasta obloga v drugi barvi, ki prekrije vse trde dele trampolina, še svetujejo na NIJZ.