Hrvaško stresel močan potres, čutili so ga tudi v Sloveniji

V bližini Varaždina na Hrvaškem so ob 8.43 uri zabeležili potresni sunek magnitude 4,0 po Richterjevi lestvici, poroča Evropsko-mediteranski seizmološki center (EMSC). Potres so čutili v Zagrebu in tudi prebivalci severovzhodne Slovenije.

Epicenter potresa je bil v bližini Varaždina, med Koprivnico in mestom Ludbreg na severozahodu Hrvaške. Potres so čutili v Zagrebu in v celotni severozahodni Hrvaški. O poškodovanih za zdaj s Hrvaške ne poročajo.

#Earthquake 23 km E of #Varaždin (#Croatia) 17 min ago (local time 08:43:05). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/iWRF8sQEHS pic.twitter.com/1fsf5y1qf1 — EMSC (@LastQuake) August 13, 2024

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili predvsem prebivalci severovzhodne Slovenije, so sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Tresenje tal so čutili tudi na Madžarskem in v Medžugurju v BiH, poroča EMSC.