Po dvojnem umoru na Hrvaškem aretiran še nekdanji mož umorjene 29-letnice. Umor naj bi naročil prav on.

Andrej B., nekdanji mož Andreje K., ki je bila 13. junija v zagrebškem Markuševcu umorjena skupaj s partnerjem Marijanom C., je bil aretiran. Prejšnji teden so aretirali dva osumljenca umora – 29-letnega pripadnika častno-zaščitnega bataljona, ki je delal kot varnostnik predsednika republike na Pantovčaku, in njegovega 31-letnega asistenta, v stanovanju katerega je policija našla dve puški in dve pištoli.

Nekdanji mož Andreje K. je bil aretiran zaradi suma, da je naročil njun umor. Kot so neuradno izvedeli na Index.hr, je drugi obtoženi med svojim zagovorom nakazal, da je z umorom povezan bivši mož.

Pri umoru je sodeloval pripadnik hrvaške vojske. Foto: IG/oni.sev Pred nekaj dnevi je Index pisal, da je policija na sledi naročniku dvojnega umora v Zagrebu. Preiskovalci so že od začetka sumili, da gre za kaznivo dejanje, ki ga je nekdo naročil, saj med storilci in žrtvami niso bile vzpostavljene nobene povezave. Edina oseba, ki ju je povezovala, je bil nekdanji mož umorjene Andreje K., ki je z obema storilcema v prijateljskih odnosih. Domnevno so nekdanji mož in oba osumljenca nekaj dni skupaj tudi večerjali.

Umorjena Andreja K. in Marijan C. Foto: YouTube/posnetek zaslona Neuradno so izvedeli tudi, da imajo preiskovalci informacije, da je nekdanji mož storilce umora prepričal, da mu nekdanja žena ne pusti videti otroka, in da je to motiv za umor.