Hrvaški specialci vdrli v stanovanje osumljencev za umor #video

Policisti Policijske uprave Zagreb so v sodelovanju s policisti Vojaške policije Ministrstva za obrambo Republike Hrvaške zaključili kriminalistično preiskavo zoper 29-letnika, pripadnika oboroženih sil Republike Hrvaške, zaradi suma storitve kaznivega dejanja brutalnega umora in zoper 31-letnika zaradi suma storitve hudega kaznivega dejanja pomoči pri umoru 30-letne ženske in 38-letnega moškega. Pripadniki specialne enote so v torek vdrli v stanovanje osumljencev in oba aretirali. Pri ministrstvu za notranje zadeve so objavili videposnetek aretacije.

Preiskovalci sumijo, da se je 29-letni osumljenec 13. junija okoli 17. ure po vnaprej dogovorjenem načrtu z 31-letnim osumljencem in z namenom, da ubije 30-letno žensko in 38-letnega moškega, z motorjem odpeljal do stanovanjske hiše na ulici Črna voda v Zagrebu.

Glavnega osumljenca so danes že privedli na zaslišanje:

Foto: Zeljko Lukunic/Pixsell

Skril se je v garaži in čakal v zasedi

Potem ko je parkiral motorno kolo poleg stanovanjske hiše, sumijo, da je vstopil v garažo stanovanjske hiše in se skril ter čakal na prihod žrtev.

Približno 15 minut po 18. uri, ko sta 30-letna ženska in 38-letni moški vstopila v garažo in nato sedla v parkiran avto, je 29-letni osumljenec stekel do njunega avtomobila, se mu približal z voznikove strani in nato od blizu izstrelil več strelov v smeri žrtev. 30-letna ženska in 38-letni moški sta zaradi strelnih ran umrla na kraju dogodka.

Zagrebški policisti so že v torek sporočili, da so prijeli dva moška, osumljena brutalnega umora Andreje K. in Marijana C. 29-letnico in 38-letnika so umorili v petek zvečer v garaži v zagrebškem Markuševcu. Kot so izvedeli na portalu Index.hr, je eden od osumljencev 29-letni Matija M., pripadnik častnega bataljona s Pantovčaka, ki je v tej enoti od leta 2022, drugi osumljenec pa je 31-letni Fran R.

29-letni osumljenec je pobegnil s kraja dogodka z motorjem in se po predhodno pripravljenem načrtu in dogovoru z 31-letnim osumljencem odpeljal na območje Podsljemena, kjer ga je čakal 31-letnik. Ko je 29-letni osumljenec 31-letniku izročil motor, kriminalisti sumijo, da mu je vzel osebni avtomobil in se z njim odpeljal na delovno mesto, 31-letnik pa se je z motorjem odpeljal na naslov stalnega prebivališča 29-letnega osumljenca in ga parkiral na pločniku pred stanovanjsko hišo. Nato se je odpeljal z avtomobilom.

Glavni osumljenec za umor naj bi bil 29-letni Matija M., pripadnik častnega bataljona hrvaške vojske. Foto: IG/oni.sev

Med kriminalistično preiskavo so po aretaciji opravili hišne preiskave pri osumljencih in preiskave njunih premičnin.

29-letnika in 31-letnega osumljenca so predali nadzorniku pripora, pristojnemu državnemu tožilstvu pa so kriminalisti podali kazensko ovadbo.