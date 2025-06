Zagrebški policisti so sporočili, da so prijeli dva moška, osumljena brutalnega umora Andreje K. in Marijana C. 29-letnica in 38-letnik sta bila umorjena v petek zvečer v garaži v zagrebškem Markuševcu. Kot navajajo hrvaški policisti, osumljencev na policiji še nikoli niso obravnavali. Eden od storilcev je vojak, pa piše hrvaški Index.

"Danes v dopoldanskih urah so policisti Policijske uprave Zagreb na območju Zagreba prijeli dve osebi, ki ju povezujejo z izvršitvijo kaznivega dejanja umora, storjenega 13. junija 2025 v ulici Črna voda v Zagrebu. V teku so nujna dokazna dejanja, po koncu kriminalistične preiskave pa bomo javnost pravočasno obvestili," je uradno sporočila zagrebška policija.

Po podatkih Jutarnjega lista naj bi eden od prijetih izstrelil smrtonosne strele, drugi pa naj bi mu pri storitvi kaznivega dejanja pomagal.

Eden od storilcev pripadnik častnega bataljona

Gre za moška, ​​ki policiji prej nista bila znana, piše hrvaški Index, ki navaja tudi, da je eden od storilcev pripadnik častnega bataljona s Pantovčaka. V kriminalistični preiskavi tako sodeluje tudi vojaška policija.

Častni zaščitni bataljon velja za eno najelitnejših enot hrvaške vojske in je gardna enota Generalštaba oboroženih sil Republike Hrvaške, katere glavna naloga je varovanje in zaščita predsednika republike in vrhovnega poveljnika hrvaških oboroženih sil ter izvajanje častnih in ceremonialnih dejavnosti za potrebe državnega in vojaškega vodstva, vključno s predsednikom republike, vlado in ministrstvom za obrambo.

Policija informacij o motivu napada še nima, vendar Index.hr poroča, da naj bi bil finančne narave.

Umorjena v garaži stanovanjske hiše

V petek zvečer so v garaži stanovanjske hiše v Zagrebu našli trupli moškega in ženske s strelnimi ranami. Sosedje so povedali, da so v času streljanja slišali približno ducat strelov.

Po njihovih besedah ​​je ženska po ločitvi živela v stanovanju z novim partnerjem. Bila sta najemnika. 29-letnica je med študijem z bivšim možem rodila otroka, nato pa je študij opustila in začela delati v igralnici. Zaradi psihičnega nasilja bivšega moža je kmalu sledila ločitev.

Sosedje so za hrvaški portal povedali, da bi ženska v petek morala iti po otroka v šolo, vendar je ni bilo. Po njihovih besedah ​​je njen bivši mož, zaskrbljen zaradi tega, poklical policijo, ta pa je nato odkrila trupli.