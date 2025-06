Potem ko so se v začetku tedna razširile govorice , da so ameriškega igralca Channinga Tatuma opazili v pristanišču na Braču, je njegova nova izbranka Inka Williams na svojih družbenih omrežjih delila nekaj posnetkov, ki to potrjujejo.

"Pripeljal me je na mesto, kjer lahko počivam, medtem ko gre on na pohod," je pod vroči posnetek z ene od hrvaških plaž zapisala avstralska manekenka, ki je v zvezi s hollywoodskih zvezdnikom zgolj nekaj mesecev. Za svoj prvi dopust v tujini sta očitno izbrala naše južne sosede, kjer sta najela jahto in odkrivata tamkajšnje otoke.

Pije hrvaško pivo

Na enem od posnetkov Inka Williams poležava na supu, medtem ko jo Channing Tatum vozi z njim. Na drugem posnetku pa je videti igralca, ki se s supom vozi ob obali in občuduje tamkajšnjo okolico. "To je najboljše, kar sem lahko našel," na posnetku reče 45-letnik, medtem ko njegova partnerka reče, da je popolno, in se mu zahvali.

Čeprav je iz posnetkov jasno, da res uživata na hrvaški obali, to potrjuje tudi fotografija, na kateri 25-letnica pije pivo Zlatni medvjed, ki ga proizvajajo v Zagrebu.

Fotografiji, ki ju je na družbenem omrežju Instagram delilo zvezdnikovo dekle Inka Williams. Foto: Instagram/Inka Williams

Ameriški igralec, producent in nekdanji maneken Channing Tatum je zaslovel leta 2006 z vlogo v plesnem filmu Odpleši svoje sanje (Step Up), svetovno slavo pa je pridobil z vlogo Mika Lana v franšizi Vroči Mike (Magic Mike), ki jo je navdihnilo njegovo resnično življenje. Zaigral je tudi v filmskih uspešnicah, kot so 21 Jump Street, Dragi John (Dear John) in Zaobljuba ljubezni (The Vow).

