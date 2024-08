V juliju je na Hrvaško pripotovalo pet odstotkov manj turistov kot v istem obdobju lani, prve neuradne podatke objavlja hrvaški Jutarnji list. Iz njihovega najpomembnejšega trga, Nemčije, pa je julija prispelo celo deset odstotkov turistov manj kot lani.

Hkrati podatki združenja gostincev kažejo upad prometa v gostinskih obratih, in sicer je ta na Jadranu padel v povprečju za 20 odstotkov. Razvidno je, da je v Istri obisk gostinskih obratov upadel za 30 odstotkov, v Dalmaciji za 20 odstotkov, na otokih pa za neverjetnih 50 odstotkov.

Sektor optimističen: Ni tako grozno, kakšen odstotek gor ali dol

V sektorju so z izjavami previdni, ostajajo pri zmernem optimizmu s sporočilom, da čakajo, kaj bo prinesel avgust, a tudi njih zelo očitno skrbi, da zaslužki ne bodo takšni, kot so si jih obetali.

"Ni tako grozno, kakšen odstotek gor ali dol. Rasti v sezoni ne potrebujemo, vseeno pa je treba upoštevati, kaj se dogaja z nemškim trgom. To bo težko nadoknaditi. Verjamem, da bo statistika potrdila, da ponudniki, ki imajo visoko kvaliteto za visoko ceno, ne bodo imeli nikakršnih težav," je za Jutarnji.hr dejal sogovornik, ki že leta dela v turistični panogi.

"Številke kažejo, da turisti porabijo manj kot lani," pa je dejala predsednica Združenja gostinskih ponudnikov Jelena Tabak, a dodala, da gostov niso pregnale visoke cene, ki so še vedno nižje od tistih v Nemčiji in Italiji, ampak so za padec potrošnje krive slabe razmere in padec standarda.

"Krivi so požrešni gostinci in trgovci"

Drugačnega mnenja je dolgoletni podjetnik v turizmu v Istri Jasmin Šabić, ki je svojo agencijo za najem vil Istria Home lani prodal Novasolu in na podlagi izkušenj, analiz in številnih pogovorov z gosti ugotavlja, da se jim pohlep vrača kot bumerang.

"Cenovna inflacija se nam vrača kot bumerang, največji krivci pa so požrešni gostinci in trgovci, pri katerih so cene dobesedno eksplodirale. Turisti skoraj ne hodijo več v drage restavracije v Dalmaciji, ampak kuhajo v apartmajih. In to je vse prej kot turizem! Nismo dragi, smo predragi. Cene so visoke predvsem v gostinskih lokalih in trgovinah, to vidijo gostje in vprašanje je, kako se bodo odločili prihodnje leto," je dejal.

"Oddajam dve hiši, ki imata izjemno visoko dodano vrednost in tja ne prihajajo gostje, ki si tega ne morejo privoščiti. Dejstvo je, da so prejšnja leta ti moji gostje vsaj trikrat na teden hodili v gostilne, zdaj pa sploh ne gredo več, ker nočejo plačati predragih storitev," je še povedal Šabić.

Povedal je tudi, da ima veliko nemških prijateljev, s katerimi se pogosto pogovarja. Dejali so mu, da niso prepričani, da bodo spet prišli na Hrvaško, če bodo lahko potovali na druge destinacije za nižjo ceno.