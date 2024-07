Hrvaška: za burgerje in toplo pivo odšteli več kot 300 evrov

Da je nekaterim gostincem na hrvaški obali malo mar za svoje goste in da hlastajo le za čim večjim zaslužkom, je v svoji denarnici občutil tudi naš novinar. Za pijačo in sedem obrokov hitre prehrane na nenaseljenem otočku v hvarskem kanalu je družba odštela 333 evrov.

Naš novinar se je med dopustovanjem v kraju Vrboska na Hvaru s čolnom odpravil na manjši nenaseljen otoček Zečevo, kjer že nekaj poletnih sezon zapored ponujajo gostinske storitve. Pravi, da ne gre za vrhunsko restavracijo v sicer prijetnem ambientu, obkroženem s kristalno čistim morjem, temveč bolj kot ne za modno zapakiran gostinski lokal s hitro prehrano z imenom Lantina lounge bar & restaurant. Pri njih se večinoma ustavljajo navtični gostje.

Hladno le najdražje pivo

Novinarja je najprej zmotila postrežba pijače, saj so mu sredi vročinskega vala postregli z neprimerno ohlajenim oziroma mlačnim malim pivom hrvaške znamke Pan zlatni. Za 0,33 litra je odštel štiri evre. Ko je osebje opozoril na neprimerno temperaturo pijače, so mu odgovorili, da imajo hladnejše le pivo znamke Corona. Za 0,35 litra je odštel šest evrov, temperatura piva pa je bila le malenkost nižja od predhodnega naročila, a še vedno neprimerna.

Sledilo je naročilo predjedi, kjer so družbi štirih odraslih in treh otrok v petih majhnih skodelicah prinesli tunino pašteto za 11 evrov po kosu in humus za devet evrov po kosu. Čeprav količina namaza ni bila velika, je družbi sedmih kljub temu hitro zmanjkalo kruha. Ob prošnji po dodatnih rezinah so od natakarja prejeli odgovor, da jim ga je za danes pač zmanjkalo. Bilo je okoli 16. ure.

Prstov si niso oblizovali

Družba je za glavno jed izbrala različne jedi. Za burger pleskavico z angus govedino so odšteli 25 evrov, za grški giros s tzatzikijem 22 evrov, za piščančji zrezek na žaru z zelenjavno prilogo 20 evrov, za panirane (zamrznjene) kozice 21 evrov, za solato s piščančjimi trakovi pa 18 evrov. Bilo je okusno, a prstov si niso oblizovali.

Ko je novinar želel plačati z bančno kartico, je od natakarja prejel odgovor, da jim POS-terminal trenutno ne deluje, zato je plačilo mogoče le z gotovino. Družba je za "fast food" obrok skupaj s pijačo tako odštela 333,50 evra. Ob tem je treba poudariti, da so bili s cenami seznanjeni vnaprej, saj so bile zapisane v jedilniku. Kljub temu so zaradi razmerja med ceno in kakovostjo postrežbe in hrane odšli z grenkim priokusom.

Otoček Zečevo je od vzhodne obale Hvara oddaljen le slab kilometer, nanj pa je mogoče priti le z lastnim plovilom ali pa z vodnim taksijem, ki iz bližnje Jelse izpluje trikrat dnevno za deset evrov po osebi. Na območju zaščitene narave otoka živi veliko zajcev, po katerih je otoček tudi dobil ime.