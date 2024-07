Hrvaški igralec zgrožen nad postrežbo v restavraciji: Kam je izginila človečnost v naši Dalmaciji

Hrvaški igralec Josip Ledina se je odpravil na počitnice na domačo obalo in v eni od restavracij doživel neprijetno izkušnjo. Potem ko je naročil kosilo in kavo, je zaprosil še za kozarec vode, a mu je natakar dejal, da mu lahko prinese le ustekleničeno vodo, ki jo je treba plačati. "Tega še nisem doživel nikjer drugje," je zapisal.

"Danes nam natakar v gostilni ob kosilu in kavi ni hotel prinesti kozarcev vode. Pravi, da je vodstvo lokala prepovedalo vodo in da lahko naročimo ustekleničeno vodo. Vztrajal sem, da naj pokliče šefico, a je ni bilo. Veliko sem potoval po svetu in verjemite mi, nikjer mi niso odrekli kozarca vode. Kam je izginila človečnost v naši Dalmaciji," se je vprašal igralec.

"Ta restavracija je pravi primer hrvaškega pohlepa in lakomnosti," je na kratko dodal.

Josip Ledina je 27-letni igralec doma iz Splita. Zaigral je v serijah Črno-beli svet in Dar Mar na Novi TV, igral je tudi v filmu Šesti avtobus in na gledaliških deskah gledališč Kerempuh, Exit in Teater ETD. Trenutno živi v Parizu.