Pozor! Ni nujno, da morate kazen za parkiranje na Hrvaškem plačati!

Foto: Sedem d.o.o.

Vendar pozor – pomembno je vedeti, da vsi opomini in zahteve za plačilo kazni niso vedno verodostojni in skladni z zakonodajo. Zato je ključnega pomena, da se pred plačilom dobro informiramo in po potrebi posvetujemo s pravnimi strokovnjaki.

Kazen za parkiranje na Hrvaškem – naj kazen plačam ali ne?

Najprej preverite, ali ste na dan in ob uri, ki sta navedena na kazni, dejansko parkirali na plačljivem parkirišču. Če ste tam parkirali v času, ko je treba plačati parkirnino, je najbolje, da poravnate svojo obveznost, saj vztrajanje pri neplačilu v takem primeru ni smiselno. Stroški bodo namreč kasneje še večji. Če se odločite za plačilo parkirnine, to storite neposredno pri upravljavcu parkirišča in jih obvestite, da ste plačali samo parkirnino, ne pa tudi dodatnih stroškov.

Če imate tehtne razloge, da kazen ni upravičena, se je smiselno pritožiti. To storite, če ni ustreznih dokazov, če tam sploh niste bili ali je v vašem času parkiranja parkirišče brezplačno.

Zares neprijetno je, ko vas po dopustu doma pričaka še kazen. Pravnik na dlani opravlja storitve telefonskega svetovanja, pregled dokumentacije in pripravo pravnih dokumentov, kot je pritožba na kazen za parkiranje na Hrvaškem. Za vas uredimo vse, zato pokličite 01 280 8000.

Ste že plačali kazen za parkiranje na Hrvaškem, pa vas je doma sčasoma pričakal še en, višji opomin?

Obstajajo pogosti primeri, ko so osebe dejansko napačno parkirale vozilo in zato od redarstva za vetrobransko steklo prejele kazen, ki so jo nato tudi plačale. A šok! Po nekaj mesecih jih je doma pričakal nov opomin, na katerem je bil znesek bistveno večji od kazni. Kaj zdaj? Predlagamo, da prvotno potrdilo o plačilu kazni vselej shranite, saj ne veste, kdaj vas bi nekdo želel izsiliti za ponovno plačilo. Zelo priročno je, da plačilo izvedete s spletno banko, saj vam bo tako potrdilo o plačilu vedno ostalo pri roki.

Znesek na opominu je torej ponavadi višji za sto ali več sto evrov. Upravljavci hrvaških parkirišč namreč za pošiljanje opomina pooblastijo odvetnike – lahko tudi slovenske. Odvetniške pisarne nato zaračunajo še administrativne stroške, stroške prevajanja in pošiljanja pisma. Dolžnik je tovrstne (višje) stroške dolžan plačati le, če mu jih naloži sodišče, ne pa tudi odvetniška pisarna. Zato pozor – lahko se pritožite. V tem primeru je treba napisati ustrezno uradno pritožbo in ji priložiti kopijo potrdila o plačilu.

Roki za pritožbo oziroma ugovor

Ko prejmete opomin oziroma predlog za izvršbo, nikar ne odlašajte, saj ura tiktaka. Bodite ažurni in čim prej stopite v stik s pravnikom, ki vam bo pomagal razčistiti zadevo. Pravni strokovnjaki imajo namreč vse potrebno znanje, tovrstni primeri pa so jim še kako znani. Rok za pritožbo je ponavadi osem dni, zato ne zapravljajte časa in ukrepajte takoj. V nasprotnem primeru bo odvetnik lahko sprožil postopek za izvršbo.

Nikoli se ne ve, kdaj vas bi malopridneži radi izigrali za plačilo (pre)visoke kazni za parkiranje. Ne prepustite stvari naključju in dovolite, da zadevo pregleda Pravnik na dlani. Zaradi večletnih izkušenj pravni strokovnjaki dobro vedo, kdaj gre za prevaro in kdaj ne. Pokličite 01 280 8000 in se rešite skrbi še danes!

Naročnik oglasnega sporočila je SEDEM, D. O. O.