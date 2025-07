DZ o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Polnoletni pacient bi imel pravico do prostovoljne prekinitve končanja življenja, če doživlja neznosno trpljenje. Gre za stanje "brez možnosti za izboljšanje, ko pacient prenaša hude in intenzivne fizične bolečine, izjemno težko psihološko stisko ali oboje".

Pacient bi postopek do uveljavitve pravice začel z napovedjo zahtevka pri zdravniku. Če bi pacient tudi po drugem pogovoru z zdravnikom vztrajal pri svoji odločitvi, bi podal vlogo, ki bi jo zdravnik, skupaj s svojim mnenjem o izpolnjevanju pogojev pacienta, posredoval komisiji za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Pacient bi izbral enega od možnih načinov vnosa učinkovine za prostovoljno končanje življenja. Vnos v telo bi izvedel samostojno, izhaja iz predloga zakona.

Na posvetovalnem referendumu volivci podprli zakon

Predlog podpirajo v koalicijskih Svobodi, SD in Levici, kjer so v prvi obravnavi zakona izpostavili pomen dostojne smrti in uresničitve na lanskem referendumu izražene volje ljudi. V opozicijskih SDS in NSi pa predlogu nasprotujejo in menijo, da legalizira usmrtitev.

Predlog zakona sicer sledi lanskemu posvetovalnemu referendumu, na katerem so volivci izglasovali, da želijo zakon, ki bi urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Za je glasovalo 54,89 odstotka volivcev, proti pa jih je bilo 45,11 odstotka.

Poslanci tudi o zakonu o gostinstvu

Poslanci bodo danes obravnavali tudi predlog zakona o funkcionarjih, predlog zakona o gostinstvu in predlog zakona o šolski inšpekciji.