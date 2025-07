Poslanci dokončno o omejitvi kratkotrajnega oddajanja stanovanj

Odbor DZ za gospodarstvo je k predlogu novele zakona sprejel več dopolnil, ki so sledila pripombam zakonodajno-pravne službe DZ. Predlog tako določa, da bo kriterije za določitev občin s splošno časovno omejitvijo oddajanja določila vlada, pri tem pa bo upoštevala analizo o nedostopnosti stanovanj in obseg oddajanja v kratkotrajni najem. Seznam bo veljal dve leti. Te občine bodo lahko po opravljeni analizi omejitev spremenile, in sicer na najmanj 30 in največ 270 dni v koledarskem letu.

Po predlogu novele se ustvarja pravno podlago za regulacijo tudi v občinah, ki ne bodo uvrščene na seznam občin s krizo na stanovanjskem trgu, tako da bodo lahko na podlagi analize določile omejitev, ki je najmanj 60 dni oddajanja v koledarskem letu.

Predlog medtem ne predvideva več razlikovanja časovne omejitve glede na tip stavbe, potem ko je prvotni predlog predvideval omejitev na 90 dni v večstanovanjskih in 180 dni v eno- in dvostanovanjskih objektih. Ob tem črta omejitev, da je mogoče v večstanovanjskih stavbah dejavnost izvajati le s statusom sobodajalca.

Časovne omejitve bi začele veljati z letom 2027, leto prej bi začeli veljati splošni pogoji, predvsem obveznost pridobitve soglasja solastnikov.

Sobodajalci predlogu ostro nasprotujejo

Opozicija predloga ne podpira, prav tako mu kljub omilitvi omejitev še naprej ostro nasprotujejo sobodajalci. "Ne moremo sprejeti vloge grešnih kozlov v stanovanjski problematiki in ne pristajamo na vlogo poskusnih zajčkov," je dejala predsednica Združenja sobodajalcev Katja Rezman.

Po mnenju koalicije pa predlog prispeva kamenček v mozaiku reševanja stanovanjske problematike, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež je dejal, da gre za kompromisne rešitve.

Je vlada klonila pod pritiski interesnih skupin?

Na drugi strani so nad omilitvijo razočarani na Inštitutu za politike prostora, inštitutu Danes je nov dan, Inštitutu za študije stanovanj in prostora ter Pravni mreži za varstvo demokracije. Ocenjujejo, da je vlada klonila pod pritiski interesnih skupin. Brez ustrezne regulacije se bo stanovanjska kriza še poglabljala, so opozorili.