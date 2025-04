Omejitve za AirBNB: so že posledice na nepremičninskem trgu?

Vlada Roberta Goloba je 13. marca potrdila novelo zakona o gostinstvu, s katerim želi med drugim omejiti kratkotrajno oddajanje nepremičnin. Rezultat te omejitve naj bi bila povečana ponudba na trgu nepremičnin, kar naj bi vplivalo tudi na cene. Vlada je po potrditvi novele le-to poslala v državni zbor, kjer jo morajo blagosloviti še poslanci. Ker je od tega že mesec dni, smo med nepremičninskimi posredniki na dogodku Golden Key v Ljubljani, ki ga organizira nepremičninska agencija Century 21, preverili, ali so posledice novele že vidne tudi na trgu.

Ravno nasprotno ...

Direktor nepremičninske agencije Century 21 Dušan Lazar Foto: Ana Kovač "Stanovanja, ki so se oziroma se še vedno oddajajo prek AirBNB, se še ne prodajajo," na vprašanje, ali so posledice zakona že vidne na trgu, odgovarja direktor nepremičninske agencije Century 21 Dušan Lazar. "Vendar pa se na nas že obračajo lastniki teh stanovanj, ki razmišljajo o prodaji. Ali pa o iskanju dolgoročnih najemnikov," razloži Lazar in dodaja, da se bodo stanovanja – če bo novela zakona potrjena v trenutni obliki – prodajala predvsem v prihodnjem letu. In koliko bo takih primerov?

Po besedah Lazarja bi se lahko prodalo nekaj sto takih stanovanj na Obali in v Ljubljani. "Večjih pretresov pa ne pričakujemo, saj ne glede na to, kakšen bo na koncu zakon, Slovenci smo iznajdljivi," poudarja Lazar, ki pa tudi v primeru prodaj stanovanj ne pričakuje sprememb pri cenah na trgu. "Ravno nasprotno, ta stanovanja so zelo lepo urejena. In lastniki precenjujejo njihovo vrednost, ker izhajajo iz sedanjega donosa. Zato bodo na začetku ta stanovanja najverjetneje dražja, kot pa bodo aktualne cene na trgu," je poudaril Lazar.

Celotno izjavo si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

Direktorica nepremičninske agencije Nepremičnine plus Vesna Levstek Foto: Ana Kovač

"Posamezna stanovanja se že prodajajo. Vendar ne tako množično, kot bi si najemniki in kupci želeli – da bi se zaradi teh prodaj ponudba tako povečala, da bi se cene na trgu znižale," pravi direktorica nepremičninske agencije Nepremičnine plus Vesna Levstek.

Se je pa po besedah Levstek zelo zmanjšalo število investicijskih nakupov nepremičnin z namenom za kratkoročno oddajanje. "Če bo zakon v sedanji obliki res sprejet, se bo to poznalo na trgu najemniških stanovanj. Vendar bo treba ta stanovanja vseeno malo prilagoditi," je še opozorila Levstek.

Celotno izjavo si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

Direktor zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS Boštjan Udovič Foto: STA

"Vedno imajo napovedani ukrepi določen vpliv na dogajanje na trgu," na vprašanje, ali lastniki že prodajajo stanovanja – sicer namenjena za kratkoročno oddajanje –, odgovarja direktor zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS Boštjan Udovič. Ob tem sicer poudarja, da sam nima podatkov, da so se taka stanovanja res že znašla na trgu. Meni pa, da je verjetnost, da so se, zelo velika. "Taka stanovanja so bila kupljena tudi s pomočjo kreditov in zagotovo kar nekaj ljudi skrbi, kako bodo kredit povrnili, in so se zato že odločili za prodajo," poudarja Udovič.

Lep primer tega, da že javna debata vpliva na dogajanje na trgu, je bil po besedah Udoviča predlog o davku na nepremičnine, zaradi katerega so nekateri že aktivno začeli prodajati stanovanja in hiše.

Udovič pa tudi poudarja, da ne vidi razloga, da bi morala biti cenovno dostopna stanovanja v strogem središču Ljubljane.

Celotno izjavo si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

Investicijski nakupi stanovanj na Gorenjskem še vedno zelo pogosti, vendar ...

Direktor nepremičninske agencije Fesst nepremičnine Thomas Krelj Foto: Ana Kovač "Na Gorenjskem je ogromen primanjkljaj stanovanj in na trgu pravzaprav ni nobenega odziva na ideje o omejitvah kratkoročnega oddajanja," poudarja direktor nepremičninske agencije Fesst nepremičnine Thomas Krelj.

Po njegovih besedah so investicijski nakupi stanovanj na Gorenjskem še vedno zelo pogosti, vendar jih kupci nameravajo oddajati predvsem dolgoročno.

"Dodana vrednost za kupce investicijskih nepremičnin je na Gorenjskem že v dolgoročnem oddajanju," je še poudaril Krelj.

Celotno izjavo si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.