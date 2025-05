Da ne podpirajo vladne omejitve oddajanja stanovanj in hiš v turistične namene, je odgovorilo 47,8 odstotka vprašanih. Da jo podpirajo, se je izreklo 39,7 odstotka, da ne vedo oziroma da z načrti niso seznanjeni, pa jih je je odgovorilo 12,5 odstotka, so danes sporočili iz Raziskovalnega centra Inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka (IJEK).

Predvidene še spremembe

Vlada omejitev kratkoročnega oddajanja načrtuje z novelo zakona o gostinstvu, katere predlog je aprila prestal prvo branje v DZ. Po predlogu bi bilo kratkoročno oddajanje stanovanj v večstanovanjskih stavbah omejeno na 60 dni na leto, v eno- in dvostanovanjskih stavbah pa na 150 dni na leto, pri čemer bi imele občine možnost ta obdobja skrajšati ali podaljšati.

Je pa koalicija za drugo branje že napovedala spremembe, med drugim naj bi zakon občinam omogočil, da omejitve za eno- in dvostanovanjske stavbe v celoti odpravijo ter tako dovolijo kratkoročno oddajanje vse leto, poleg tega bi se lahko spremenila opredelitev stavb glede na število stanovanj.

Kriptovalute bi obdavčila večina

Obdavčitev kriptosredstev skupno podpira več kot polovica vprašanih, pri čemer jih 27,3 odstotka podpira 25-odstotno obdavčitev, kot jo predvideva osnutek zakona, ki je bil v javni obravnavi. Manj kot 25-odstotno obdavčitev podpira 14,9 odstotka vprašanih, več kot 25-odstotno obdavčitev pa 12,2 odstotka anketiranih.

Da obdavčitve ne podpirajo oziroma pravijo, naj ta sredstva ostanejo neobdavčena, jih je odgovorilo 26,9 odstotka.

V kriptosredstvih varčuje le osem odstotkov vprašanih. Da ne varčujejo, jih je odgovorilo 89,4 odstotka. Na to vprašanje ni želelo odgovoriti 2,6 odstotka anketiranih.

Med tistimi, ki varčujejo v kriptovalutah, jih 73 odstotkov ne podpira nikakršne obdavčitve, še nadaljnjih 21,6 odstotka pa jih podpira manj kot 25-odstotno obdavčitev. 5,4 odstotka jih je odgovorilo, da ne vedo oziroma da jim je vseeno.

Med tistimi, ki ne varčujejo v kriptovalutah, pa jih 22,8 odstotka meni, da bi morala ta sredstva ostati neobdavčena, 14,7 odstotka jih podpira manj kot 25-odstotno obdavčitev, 30,3 odstotka jih podpira 25-odstotno obdavčitev in 12,7 odstotka več kot 25-odstotno obdavčitev. Skoraj petina jih je odgovorila, da ne vedo oziroma da jim je vseeno.

Fizične osebe bi dale četrtino dobička cesarju

Glede na osnutek zakona o davku od dobička iz odsvojitve kriptosredstev bi bili dobički fizičnih oseb, ustvarjeni z odsvojitvijo kriptosredstev, obdavčeni po stopnji 25 odstotkov. Zakon bi začel veljati 1. januarja 2026. Osnutek je bil do 5. maja v javni obravnavi, ministrstvo zdaj proučuje pripombe in pripravlja končni predlog.

Anketo so izvedli med 1. in 10. majem med 705 prebivalci Slovenije, vzorec je bil naknadno utežen glede na spol, starost, regijo in izobrazbo, so navedli v IJEK, katerega družbenika sta poslanec NSi Jožef Horvat in glavni tajnik NSi Robert Ilc.