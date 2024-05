V Ljubljani so cene najema v povprečju neverjetno visoke. Za garsonjero oziroma enosobno stanovanje je treba odšteti vsaj petsto evrov na mesec, kar je že redkost, raje več od 700 pa vse do 1500 za tiste, ki jih lastniki cenijo kot najbolj razkošne. Seveda skupaj s stroški. In varščino, navadno v višini dveh mesečnih najemnin. Kaj bi se moralo zgoditi, da bi se cene nekoliko unesle? Ali lahko pri tem računamo na dobrobiti novega zakona o gostinstvu, ki naj bi omejil že nekoliko razvpito kratkoročno oddajanje, s čimer naj bi na trg prišlo več najemnih stanovanj za daljše obdobje, cene pa bi zaradi tega nekoliko upadle.

Z novim zakonom o gostinstvu, ki je danes prišel v javno obravnavo, naj bi se na 30 dni omejilo število dovoljenih dni, ko lastniki lahko svoja stanovanja oddajo prek ene od platform za kratkoročni najem. Vendar zakon predvideva, da bodo imele občine pri tem precej proste roke, saj bodo lahko z občinskimi akti to obdobje podaljšale.

Na ponedeljkovi predstavitvi osnutka zakona je minister za gospodarstvo Matjaž Han dejal, da bodo občine to lahko storile, če na njihovem območju ni neravnovesij glede razpoložljivih nepremičnin, če ponudbe za kratkoročni najem primanjkuje in če je to skladno s turističnimi cilji občine.

Mežan: Bistveno je uravnotežiti potrebe občanov in turistov

Na novinarski konferenci ob predstavitvi predloga zakona je Anton Mežan, blejski župan, tudi povedal, da se je iz občine Bled v kratkem odselilo okoli 500 prebivalcev, kar v občini z osem tisoč dušami ni malo, saj jih je tudi zaradi težav, ki pridejo z množičnim turizmom, pričelo motiti preveč stvari. Zato je treba uravnotežiti potrebe občanov in turistov tudi na območjih, kjer si s turizmom režejo debele kose kruha.

"V Mestni občini Koper pozdravljamo namero ministrstva za gospodarstvo, da uredi področje kratkotrajnega oddajanja stanovanj v najem, saj gre za problematiko, ki povzroča pomanjkanje stanovanjskih enot in izseljevanje prebivalk in prebivalcev iz mestnega jedra. Do zakonskega predloga pa se bomo opredelili, ko ga prejmemo," so sporočili z Mestne občine Koper, ki jo tako kot številna druga mesta v Sloveniji pesti pomanjkanje stanovanj za najem.

Tako naj bi v Kopru potrebovali vsaj tisoč študentskih postelj, da bi se razmere nekoliko uravnotežile in da študentom najemodajalci čez poletje ne bi za več mesecev odpovedovali gostoljubja, saj stanovanja raje oddajajo turistom.

Tudi v Ljubljani se nameravajo omejitve držati

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković ne vidi potrebe za omilitve, ki bi podaljšale število dovoljenih dni kratkoročnega oddajanja na leto s predlaganih 30. Računa tudi na nov hotel v sklopu Emonike, ki bo prinesel dodatne turistične sobe, gradnjo novih stanovanj, od vlade pa pričakuje, da bo do drugega leta v prestolnici poskušala zagotoviti tisoč novih postelj za študente. S temi ukrepi naj bi se cene umirile in postale primernejše za nakup. To so ukrepi, ki bodo po njegovem vodili do primernih cen stanovanj za nakup, predvsem pa se mu zdi pomembno regulirati črni trg.

"Pričakujem, da bo zakon nekaj vpliva na povečanje ponudbe imel, veliko pa ne," je predlog komentirala Vesna Levstek, direktorica in solastnica nepremičninske agencije Nepremičnine Plus. "Mnogi lastniki novogradenj, ki so pokupili razpoložljiva stanovanja, imajo visoke dohodke in niti nimajo potrebe po oddajanju. Nekoliko manj bodo zaslužili lastniki, ki stanovanja oddajajo prek platform za kratkoročen najem. Vendar menim, da pritiske na najemni trg ustvarjajo še številni drugi dejavniki," pravi Levstkova.

Anton Mežan, župan občine Bled, pravi, da opažajo povečano odseljevanje, saj se je tudi zaradi težav, ki pridejo z množičnim turizmom, nabralo preveč motečih stvari za občane. Foto: STA

Lastniki dajejo prednost varnosti

Seveda si vsak najemodajalec želi doseči najvišjo možno ceno, ki je v primeru interesa seveda ne bo nižal. Številni lastniki pa se za oddajo stanovanja ne odločijo zaradi različnih bojazni in tudi predsodkov. Mi bo ta mladi par redno plačeval najemnino? Si upam v stanovanje vzeti tujca ali mlado mater samohranilko? S takšnimi in podobnimi vprašanji se spopadajo najemodajalci. "Hkrati pri nas tudi sistem pravne varnosti najemodajalcev in najemnikov ni takšen, kot bi moral biti," opozarja Levstkova.

Drugi dejavnik so študentje, ki zaradi pomanjkanja razpoložljivih kapacitet najemajo stanovanja na trgu. "Če bi Ljubljana dobila od enega do dva dodatna študentska domova, bi se zelo hitro sprostilo okoli tisoč enot, ki bi prišle na trg," pravi sogovornica, ki opozori še na pereče težave priseljenih delavcev in mladih družin, ki pa, eni zaradi neizpolnjevanja birokratskih zahtev, drugi zaradi prenizkih dohodkov, ali obojega, niso kreditno dovolj sposobni, da bi lahko razmišljali o nakupu nepremičnine.

Decentralizacija države (in priložnosti)

Potem so tu turisti, ki v središču mesta močno povprašujejo po možnostih kratkotrajnega najema, ki je finančno toliko bolj dobičkonosen kot dolgotrajnejši najem. "Seveda je razvoj turizma dobrodošel, se pa zaradi visokih cen vse več ljudi seli na obrobje mesta ali ven. Čeprav, kje pa piše, da bi morali vsi študentje ali mlade družine živeti v strogem središču?" se sprašuje Levstkova.

"Eno od rešitev tako vidim v tem, da bi lahko občina z odlokom dolžino kratkoročno oddajanje uredila različno, glede na turistično privlačnost in potrebe posameznega predela občine. Zlasti pa bi bilo dobro, da bi se država decentralizirala, da bi ljudje svoje priložnosti za stanovanje in delo našli tudi kje drugje, ne le v Ljubljani," je še dodala Levstkova.

Predvsem bi bilo treba uvesti prijaznejšo davčno politiko do registriranega oddajanja stanovanj. "Trenutno le polovica najemodajalcev prijavlja oddajanje. Zato menim, da bi od nižjih davkov imeli vsi koristi, saj bi lastniki nepremičnin davčni upravi svojo dejavnost raje prijavljali," je prepričana Levstkova.