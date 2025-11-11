Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

Torek,
11. 11. 2025,
7.28

Torek, 11. 11. 2025

1 ura, 7 minut

Korenite spremembe pri oddajanju prek Airbnbja

Bled | Tožena stran naj bi se sklicevala na svobodno gospodarsko pobudo, vendar je sodišče že na prvi stopnji dalo prednost pravici tožnikov do mirnega uživanja njihove lastnine, doma, družinskega življenja in zasebnosti. | Foto Shutterstock

Tožena stran naj bi se sklicevala na svobodno gospodarsko pobudo, vendar je sodišče že na prvi stopnji dalo prednost pravici tožnikov do mirnega uživanja njihove lastnine, doma, družinskega življenja in zasebnosti.

Foto: Shutterstock

Koliko bo nastajajoča sodna praksa vplivala na oddajanje stanovanj v kratkoročni turistični najem prek spletnih platform, bo pokazal čas. Okrajno sodišče v Radovljici je namreč v primeru večstanovanjske stavbe na Bledu lastnikoma dveh bivalnih enot zaradi protipravnega ravnanja prepovedalo oddajanje, poroča Delo. Tožbo so vložili etažni lastniki v večstanovanjski stavbi. Sodba je že postala pravnomočna. Sodišče je tudi ugotovilo, da svobodna gospodarska pobuda ni neomejena, ampak mora soobstajati z drugimi pravicami.

Etažni lastniki v stanovanjski stavbi na Bledu so zoper lastnika dveh stanovanj in lastnika podjetja, prek katerega je opravljal dejavnost oddajanja, vložili tožbo. Očitali so jima, da sta oddajala stanovanji turistom za krajši čas, čeprav za to nista pridobila ustreznega soglasja zadostnega deleža etažnih lastnikov. Soglasja naj bi zbirala le za oddajanje poslovnežem Poslovno-turistične šole Bled (IEDC). 

Toženi stranki so še očitali, da s kratkoročnim oddajanjem v turistične namene krši njihovo lastninsko pravico, češ da turisti s prtljago obremenjujejo skupne prostore, hrupno prihajajo in odhajajo ter tudi ponoči zvonijo pri etažnih lastnikih. "Obnašanje turistov je dopustniško in temu primerno glasno," so po pisanju Dela v tožbi navedli tožniki, ki jih je zastopala Odvetniška pisarna Rauter.

etažni lastniki tožba sodišče kratkoročni najem Airbnb Bled
