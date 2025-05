Današnji ukrep španskih oblasti je del širšega prizadevanja za regulacijo kratkoročnih najemov, ki jih mnogi krivijo za poslabšanje dostopnosti stanovanj in dvig najemnin v priljubljenih turističnih destinacijah. Po mnenju ministra za pravice potrošnikov Pabla Bustinduya je treba nasloviti pomanjkanje regulacije in nezakonite dejavnosti v sektorju kratkoročnih najemov, da bi izboljšali dostop do stanovanj in zaščitili pravice potrošnikov, poroča Reuters.

Minister Bustinduy je dejal, da je njegov cilj odpraviti splošno "pomanjkanje nadzora" in "nezakonitosti" v poslu z oddajanjem turističnih nepremičnin. "Nič več izgovorov. Dovolj zaščite tistih, ki iz pravice do stanovanja v naši državi delajo posel," je povedal novinarjem.

Sodišče podprlo zahtevo za umik 5.800 oglasov

Minister je dodal, da madridsko višje sodišče podpira zahtevo za umik kar 5.800 oglasov. Oglasi, ki so predmet odstranitve, so razpršeni po vsej Španiji, vključno z glavnimi turističnimi regijami, kot so Madrid, Andaluzija in Katalonija.

Ta ukrep je del širših prizadevanj španske vlade za reševanje stanovanjske krize, ki jo poglablja porast kratkoročnih najemov. V Barceloni so najemnine v zadnjem desetletju poskočile za 68 odstotkov, kar je privedlo do načrta za postopno ukinitev kratkoročnih najemov do leta 2028.

Airbnb se na odločitev še ni javno odzval. V preteklosti je podjetje poudarjalo svojo zavezanost k sodelovanju z oblastmi in spoštovanju lokalnih zakonodaj.

Na Kanarskih otokih protesti proti množičnemu turizmu

Na Kanarskih otokih je v nedeljo več tisoč ljudi protestiralo proti množičnemu turizmu in zahtevalo rešitve za posledice prekomernega obiska turistov. Protesti so potekali v času, ko se Španija, katere del so Kanarski otoki, bliža še enemu rekordnemu letu po obiskanosti.