Hrvaška vlada je danes potrdila predlog zakona o upravljanju in vzdrževanju stavb, po katerem bodo lastniki v primeru oddajanja stanovanj v večstanovanjskih zgradbah v kratkoročni najem potrebovali soglasje 80 odstotkov etažnih lastnikov. S tem želi vlada povečati fond stanovanj za dolgoročni najem in znižati najemnine.

Predlog novega zakona, ki ga mora sprejeti še hrvaški sabor, bo tako prepovedoval spremembe namembnosti stanovanj v oddajanje za kratkoročni najem brez soglasja 80 odstotkov lastnikov v stanovanjski zgradbi.

"To delamo zato, ker se okoli 40 odstotkov stanovanjskih enot na Hrvaškem ne uporablja za bivanje, ampak za druge namene," je danes dejal minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić. V vladi računajo, da bodo tako okrepili ponudbo stanovanj za dolgoročni najem ali za prodajo ter posledično pripomogli k znižanju cen nepremičnin ter najemnin.

Bačić je v izjavi za medije po seji vlade še izpostavil, da ima Hrvaška po podatkih državnega zavoda za statistiko in javnega podjetja Hrvatska elektroprivreda skoraj 600.000 praznih stanovanj. Obenem ima 231.000 stanovanj, namenjenih za kratkoročni najem, in 112.000 stanovanj, ki se uporabljajo kot poslovni prostori.

To po njegovih besedah pomeni, da je na stanovanjskem trgu ogromno stanovanj, ki niso namenjeni dolgoročnemu bivanju, to pa prispeva k manjši ponudbi na trgu ter višjim cenam nepremičnin in najemnin.