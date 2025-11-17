Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na današnji seji predstavitev kandidata za notranjega ministra Branka Zlobka ocenil kot ustrezno. Njegovo predstavitev načrtov za delo na resorju je kot ustrezno ocenilo devet članov, pet jih je bilo proti.

Eden najkompleksnejših izzivov zadnjega časa je po Zlobkovih besedah zagotavljanje varnosti in sobivanje na območjih z romskimi skupnostmi. "Ta vprašanja niso nova, so kompleksna in zahtevajo celovit, sočuten, a hkrati odločen pristop," je povedal.

Če bo imenovan, si bo prizadeval, da bo medresorska delovna skupina za obravnavo romske problematike svoje delo nadaljevala. Hkrati bodo po sprejetju Šutarjevega zakona, ki ga bo danes obravnaval DZ, gradili na ukrepih, ki bodo temeljili na načelih varnost za vse in enakost pred zakonom.

Policija in ministrstvo bosta še naprej delovala po načelu ničelne tolerance do kriminala, ne glede na to, kdo je storilec. "Zakon mora veljati za vse enako, hkrati pa moramo vlagati v preprečevanje, ne le v sankcioniranje," je povedal Zlobko. Foto: STA

Posebno pozornost bodo po njegovih besedah namenili zmanjševanju povratništva, izboljševanju sodelovanja med policijo in pravosodjem ter pospeševanju sodnih postopkov. Vzpostavili bodo tudi učinkovitejše mehanizme za izterjavo glob in kazni, pri čemer bodo spoštovali socialna načela, a hkrati zagotavljali pravičnost.

Uspeh notranje politike po besedah kandidata za ministrski položaj ni v centralizaciji moči, temveč v sodelovanju. Varnost se začne v lokalnem okolju, je prepričan, zato bodo krepili sodelovanje med policijo, občinami, občinskimi redarstvi, centri za socialno delo in šolami.

Zlobko, zdajšnji poslanec Svobode, se je v predstavitvi bežno dotaknil migracij, ki jih je treba zaradi staranja prebivalstva obravnavati strateško. Foto: STA

Ocenil je še, da je današnja varnostna situacija v Sloveniji stabilna, vendar kompleksna. Država se, tako kot druge v Evropi, sooča s kriminaliteto, nasiljem, migracijami, organiziranim kriminalom, vprašanjem kibernetske varnosti ter zagotavljanjem javnega reda in miru.

Ministrstvo za notranje zadeve mora v teh razmerah zagotoviti visoko raven varnosti, spoštovati človekove pravice ter krepiti zaupanje ljudi v institucije države. "To je poslanstvo, ki ga razumem kot zavezo do vseh prebivalcev naše države, ne glede na njihovo poreklo, premoženje ali družbeni položaj," je povedal Zlobko.

Varnostna situacija v ospredju

Tudi razprava na odboru se je vrtela predvsem okoli varnostne situacije v Sloveniji, kadrovskega primanjkljaja v policiji, varnostne situacije in izzivov v Jugovzhodni Sloveniji ter ukrepov, ki jih prinaša predlog t. i. Šutarjevega zakona.

Zlobko je prepričan, da bo sprejem tega zakona in dodatna pooblastila, ki jih prinaša, pomembno izboljšal varnostno situacijo. Ocenil je, da je treba na dolgi rok delati na področju integracije.

Kandidat Zlobko je v izjavi za medije dejal, da ima policija, vsaj uniformirana, zadostna pooblastila za izvajanje svojih nalog, če varnostne razmere niso zaostrene. Pri tem se je skliceval predvsem na 218. člen zakona o kazenskem postopku, ki govori o vstopu policistov v stanovanje. Kot je pojasnil, sodišča največkrat izločijo dokaze pri postopkih, ko policija vstopa brez odredbe v tuj prostor oziroma stanovanja.

Iz opozicije Zlobku očitek, da je 'udbovec'

Med razpravo na odboru so se največkrat oglasili v opoziciji, kjer so izrazili zadovoljstvo nad Zlobkovimi izkušnjami, vendar so v SDS ocenili, da ministrski kandidat v kratkem času do konca mandata ne more storiti veliko, da popravi napake predhodnikov.

Andreja Kosija (SDS) je zanimalo, ali bo kot minister zaščitil policiste, pri čemer se je kandidat Zlobko zavzel za tiste, ki bodo delali zakonito, pošteno in korektno. Meni, da nekateri policisti ne poznajo svojih nalog in postopkov, kar bodo spremenili periodični preizkusi, ki so jih uvedli z novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji.

Zlobko je pojasnil, da se zaveda kadrovskih težav v policiji, ki sicer trajajo že nekaj časa. Ocenil je, da je treba poklic policista promovirati ter da je ustrezen razmislek o ponovni uvedbi srednje šole za policiste.

Poslanec SDS Andrej Poglajen je kandidatu očital, da je sodeloval pri Udbi, kar je Zlobko zanikal in očitke označil za neprimerne. Foto: STA Na vprašanje Andreja Poglajna (SDS) o njegovi politiki pri nedovoljenih prestopih meja je Zlobko dejal, da je Slovenija še vedno tranzitna država, vendar policija ukrepa v okviru svojih zmožnosti. Politika do nezakonitih prehodov je politika celotne Evrope, ne samo Slovenije, je pojasnil.

Poglajen je kandidatu očital, da je sodeloval pri Udbi, kar je Zlobko zanikal in očitke označil za neprimerne.

Več poslancev SDS je zanimalo, ali bo kandidat zamenjal generalnega direktorja policije Damjana Petriča. Zlobko je priznal, da stanje v policiji ni rožnato. Napovedal je, da se bo najprej seznanil s stanjem na ministrstvu in policiji. Na podlagi dejstev se bo odločil, ali je treba koga nadomestiti. Zlobko je po glasovanju za medije sicer dejal, da bi naredil več škode, če bi se lotil kakšnih kadrovskih zamenjav.

Teodorja Uraniča (Svoboda) je med razpravo zanimala ocena kandidata, ali so trenutne varnostne razmere dovolj resne za aktivacijo 37. člena zakona o obrambi. Zlobko je ocenil, da gre za upravičen in potreben ukrep, saj je policija kadrovsko podhranjena, veliko policistov pa je bilo premeščenih za pomoč na Policijsko upravo Novo mesto.

Državni zbor bo o ministrskem kandidatu dokončno odločil na seji v petek. Če bo potrjen, bo dosedanji poslanec Svobode le nekaj mesecev pred volitvami na mestu notranjega ministra nadomestil Boštjana Poklukarja, ki je odstopil po tragičnem napadu v Novem mestu, v katerem je umrl Novomeščan.