"Nihče te ne mara," so med prepirom ujeli mikrofoni po teniškem dvoboju med Mario Sakkari in Julijo Putincevo.

Sakkari and Putintseva got really heated at the net omg 😳 pic.twitter.com/Wgrf10sQcu — Owen (@kostekcanu) June 22, 2025

V tenisu, ki je nekdaj veljal za gosposki šport, smo že večkrat videli, ko so med dvobojem ali pa po njegovem koncu padale težke besede. Redkeje to vidimo v ženski konkurenci, zato takšen spor vzbudi še več zanimanja.

Julija Putinceva ni bila razpoložena za pogovor. Foto: Guliverimage

V prvem krogu turnirja Bad Homburg sta se pomerili Maria Sakkari in Julija Putinceva. Po dvoboju, ki je trajal skoraj dve uri in pol, je slavila Grkinja 7:5, 7:6 (6). S tem si je v letošnji sezoni zagotovila tretjo zmago nad igralko prve trideseterice.

Kazahstanka je bila po tesnem porazu vse prej kot razpoložena. Nasprotnici je dala roko, menda pa ji ni pogledala v oči, kar je Grkinjo zmotilo. Sprva ni bilo slišati, kakšne besede sta si izmenjali, trenutek pozneje se ji je Putinceva sarkastično priklonila.

"Bodi samo človek," ji je rekla nekdaj tretja igralka sveta in dodala, da je nihče ne mara. "Ko se rokuješ z nekom, ga poglej v oči," ji je še zabrusila Maria Sakkari.

"Vseeno mi je"

Incident se po odhodu Putinceve še ni končal, potem ko je Sakkari o tem spregovorila v intervjuju na igrišču. "Mislim, da me do konca življenja ne bo povabila na večerjo, ampak če sem iskrena, mi je vseeno. Imam zelo dobre prijatelje in z njimi bom šla na večerjo. Naj na tem mestu končam in rečem le, da jo spoštujem kot igralko, ampak to je tudi vse," je še povedala 29-letna teniška igra, ki še nima nasprotnice v drugem krogu turnirja.

V tem času so se na družbenih omrežjih začele pojavljati fotografije, kako Maria Sakkari ob porazu nasprotnici ne pogleda v oči.

Preberite še: