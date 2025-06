Nekdanji bosanski nogometaš Senijad Ibričić je postal novi športni direktor Triglava iz Kranja, je klub sporočil na Facebooku. Kot so zapisali iz kranjskega drugoligaša, so to potezo povlekli s ciljem vrnitve v prvo ligo slovenskega nogometa.

Zdaj 39-letni Senijad Ibričić je stari znanec slovenskih zelenic. V sezoni 2016/17 je nastopal za Koper, kasneje pa je pet let oziroma do upokojitve igral še za Domžale, kjer je tudi kot kapetan pustil največji pečat v Sloveniji.

Pred tem je ob prehodu v člansko kategorijo igral za Zagreb in splitski Hajduk, kasneje pa zastopal še klube v Turčiji, Rusiji, Severni Makedoniji in Iranu. Kariero je začel v rodnem Sanskem mostu, za bosansko izbrano vrsto pa odigral 43 tekem in dosegel štiri gole.

Po koncu kariere je kot športni direktor deloval v Domžalah med junijem 2022 in avgustom 2023, nato pa se podal k Sarajevu. Tam se je zadržal eno sezono (2023/24).

Nov izziv je znova našel v Sloveniji, kjer sicer z družino živi že vrsto let. Iz pisarn bo skušal pomagati Kranjčanom do vrnitve med prvoligaše.

Triglav je ob koncu sezone prav proti Domžalam izgubil v dodatnih tekmah za popolnitev konkurence v Prvi ligi Telemach za prihajajoče tekmovalno obdobje in ostal med drugoligaši. V 2. SNL je bil Triglav minulo sezono drugi, in sicer točko za Aluminijem iz Kidričevega.

"Verjame v zgodbo gorenjskega nogometa. Skupaj z upravo in strokovnim štabom bo gradil novo poglavje kluba na temeljih dela, predanosti in jasne identitete," so zapisali iz kranjskega kluba.

