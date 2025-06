Pametne klime: kaj izbrati, da bo poletje dejansko prijetno

Temperature vztrajno naraščajo, stene naših domov akumulirajo toploto in bivanje v pregretem prostoru kmalu postane nevzdržno. Hladimo se lahko na več načinov, najpogosteje pa se odločamo za uporabo klimatske naprave. In če so klimatske naprave še do pred kratkim veljale za krivce za otrdele vratove, poletne prehlade in konstanten moteč šum, so klime nove generacije nekaj povsem drugega.

Današnje pametne naprave prinašajo tiho, varčno in bolj zdravo hlajenje. Ne le da hladijo – razumejo prostor, zaznajo prisotnost in delujejo, ko jih potrebujemo. Prava klima ni več le naprava, ampak partner za udobno in premišljeno bivanje.