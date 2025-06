Pogodba 40-letnega portugalskega kapetana bi se morala izteči konec junija, vendar viri navajajo, da je eno- ali dvoletno podaljšanje skoraj dokončno. Ronaldo je po zadnji tekmi kluba iz Rijada v minuli sezoni Pro League prejšnji mesec na družbenih omrežjih zapisal, da je "poglavje končano", kar je sprožilo ugibanja o njegovem odhodu.

🚨🇵🇹 BREAKING: Cristiano Ronaldo set to sign new deal at Al Nassr as formal documents are being checked.



Final detail being discussed: one or two year deal, concrete possibility to make it happen until June 2027 if Cristiano wants.



Massive move for SPL to keep Cristiano. pic.twitter.com/Aw1dyKPUNO