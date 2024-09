Španski teniški veteran Rafael Nadal je odpovedal še en nastop. Potem ko je naznanil, da ne bo nastopil na grand slamu v New Yorku, se je zdaj odpovedal še igranju na Laverjevem pokalu, ki ga bo med 20 in 22. septembrom gostil Berlin.

"Zelo sem razočaran, ker moram sporočiti, da naslednji teden ne bom mogel tekmovati na Laver Cupu v Berlinu. To je ekipno tekmovanje in resnično podpiram ekipo Evrope, zato moram narediti, kar je najboljše zanjo. V tem trenutku obstajajo drugi igralci, ki lahko ekipi lažje pomagajo doseči zmago. Imam toliko čudovitih, čustvenih spominov na igranje v Laver Cupu in zelo sem se veselil, da bom s soigralci in z Björnom (Borgom, op. a.) v njegovem zadnjem letu kot kapetan. Ekipi Evrope želim vso srečo. Za njo bom navijal na daljavo," je v sporočilu za javnost zapisal 38-letnik.

