Zaključni boji na turnirju v Ljubljani brez Slovenk

Štiriindvajsetletna Ljubljančanka Veronika Erjavec je v paru z Grkinjo Eleni Kristofi izgubila proti italijansko-španski navezi Nuria Brancaccio/Leyre Romero Gormaz s 7:6, 5:7 in 4:10. Erjavec je edina Slovenka, ki je na turnirju serije WTA 125 v Ljubljani zabeležila zmago. Vse štiri slovenske predstavnice, vključno z Erjavec, so med posameznicami izpadle v prvem krogu, neuspešni pa so bili tudi vsi štirje slovenski pari v dvojicah.

Navkljub porazu Erjavčeva ni bila pretirano razočarana. Povedala je, da bo skušala dobre stvari, ki jih je doživela v Ljubljani, prenesti na naslednje turnirje, slabe pa čim prej pozabiti. "V zaključku nama je zmanjkalo malo odločnosti in sreče, zagotovo pa je celoten turnir dobra izkušnja, ki mi bo pomagala, da bom v prihodnje lahko igrala bolj sproščeno," je dejala Veronika, ki je od tega tedna s 194. mestom najvišje uvrščena Slovenka na lestvici WTA.

Znanih je hkrati vseh osem igralk, ki se bodo v petek podale v zaključne boje. Med njimi so tri nosilke, drugorangirana Španka Nuria Parrizas Diaz, 94. igralka z lestvice WTA, tretjepostavljena Olga Danilović iz Srbije (110.) ter peta nosilka, Nemka Ella Seidel (141.). Slednji dve se bosta pomerili v četrtfinalu, preostali trije pari pa so Nuria Parrizas Diaz - Nuria Brancaccio (Ita), Jil Teichmann (Švi) - Polina Kudermetova (Rus) ter Francesca Jones (VBr) - Victoria Jimenez Kasintseva (And).