Največji up bo Veronika Erjavec, v Ljubljani tudi izbranka Jana Oblaka

Na turnir z nagradnim skladom 115 tisoč ameriških dolarjev se je neposredno uvrstila Veronika Erjavec, ki je trenutno na 207. mestu lestvice WTA. Ob odsotnosti Kaje Juvan in Tamare Zidanšek bo Erjavčeva največje slovensko upanje za odmeven rezultat na četrtem turnirju Zavarovalnica Sava Ljubljana.

Aprila je 24-letna Erjavčeva zmagala na turnirju serije WTT v Kopru, konec julija pa je bila najboljša še v Nemčiji na turnirju z nagradnim skladom 25 tisoč ameriških dolarjev. Nastopila je tudi na vseh štirih turnirjih za grand slam. V igri dvojic ima letos tri turnirske zmage, zadnjo je osvojila s Tamaro Zidanšek na Slovaškem.

Živa Falkner Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Od Slovenk sta povabilo na glavni turnir dobili Živa Falkner in Ela Nala Milić

Po prihodu z OP ZDA je ta teden igrala v Švici, kjer jo je v drugem kolu premagala Hrvatica Petra Marčinko (292. WTA). Osemnajstletna Hrvatica je ena od štirih igralk, ki bodo v Ljubljani nastopile s povabilom organizatorja. Od Slovenk sta povabilo za nastop na glavnem turnirju prejeli Živa Falkner (563. WTA) in Ela Nala Milić (756. WTA). Četrto povabilo so podelili Belorusinji Kristini Dmitruk (475. WTA). Vabilo za nastop v kvalifikacijah sta prejeli Pia Lovrič (454. WTA) in 16-letna Alja Senica (1309. WTA).

V Ljubljano prihaja tudi Olga Danilović, izbranka Jana Oblaka, našega najboljšega nogometnega vratarja. Foto: Guliverimage

Prva nosilka turnirja bo Francozinja Chloe Paquet, ki je trenutno na 97. mestu lestvice WTA. Španka Nuria Parrizas Diaz je tri mesta za njo, 17-letna Čehinja Brenda Fruhvirtova je 106., Srbkinja Olga Danilovič pa 110.

Tea Starc Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Napovedujejo zanimiv turnir

"V prelepem okolju parka Tivoli že potekajo zadnje priprave za turnir. Tribune so že postavljene in v soboto se bo prizorišče že bohotilo v značilnih barvah turnirjev serije WTA. Ena izmed besed, ki opisuje naš turnir, je strast. Verjamem, da bodo tekmovalke to pokazale na igrišču in bodo uživale v naravnem okolju naše prestolnice. Vabljeni vsi ljubitelji tenisa, čaka nas zanimiv turnir," je nekaj dni pred začetkom rekla direktorica turnirja Tea Starc.

Turnir se je lani v Ljubljano preselil iz Portoroža, kjer sta dve leti zapored potekala turnirja serije WTA 250. Na prvem leta 2021 je zmagala Italijanka Jasmine Paolini, leta 2022 je bila najboljša Čehinja Katerina Siniakova, lani pa je na Trgu republike pred polnimi tribunami zmagala Španka Marina Bassols Ribera. V finalu je bila boljša od Turkinje Zeynep Sönmez. Rezultat je bil 6:0 in 7:6. V finalu dvojic sta leta 2023 zmago slavili Rusinja Amina Anšba in Američanka Quinn Gleason, ki sta bili v finalu boljši od Kolumbijke Yuliane Lizarazo in Britanke Freye Christie s 6:3, 6:4.

