Veronika Erjavec v Tivoliju med dvojicami do prve slovenske zmage

S 194. mestom najboljša Slovenka na svetovni lestvici je imela med posameznicami precej ugoden žreb, vendar je v torek po dveh urah in pol ter treh nizih nepričakovano izgubila proti Italijanki Matilde Paoletti. Po dvoboju je dejala, da je igranje pred domačimi navijači tudi svojevrsten pritisk.

Tega v današnji igri dvojic ni bilo videti. Erjavec je zaigrala v paru z Grkinjo Eleni Hristofi, s katero sta bili s 6:4 in 6:0 boljši od hrvaško-češke naveze, Mariana Dražić - Michaela Bayerlova.

"Super! Nekako se mi zdi, da sem se končno navadila pritiska domačega terena. Na začetku sva se z Eleni še malo lovili, ampak nama je vseeno uspelo igrati bolj agresivno od tekmic. Lahko rečem, da sva se s partnerko na koncu zelo dobro ujeli, imava podoben slog igre, podobno vidiva, kako priti do točke. Zelo sem zadovoljna s končnim rezultatom," je uvodno predstavo v dvojicah ocenila Erjavec.

Kot je dodala, rada nastopa v dvojicah in meni, da ji igra dvojic precej pomaga v karieri do preskoka tudi med posameznicami. "Zdi se mi, da sem doslej v karieri vedno najprej eno stopničko višje naredila v dvojicah, nato mi je uspelo preboj narediti še med posameznicami. Veliko je elementov, ki ti pomagajo tudi pri posamični igri, veliko je serviranja, volejev, treba je dobro pokriti teren," je še dejala slovenska številka 1 in dodala: "V dvojicah uživam in skušam obe zgodbi peljati sočasno."

Medtem pa so v Tivoliju nastope končale vse druge slovenske igralke v dvojicah. Od turnirja so se po uvodnem nastopu poslovile Ela Milić in Kristina Novak, Kaja Najzer in Zoja Peternel, Živa Falkner in Pia Lovrič ter dvojica Noka Jurić - Alja Senica.

Medtem ko je prva nosilka, Francozinja Chloe Paquet izpadla že v torkovem prvem krogu, sta bili danes uspešni tako druga kot tretja nosilka turnirja, Španka Nuria Parrizas Diaz ter Srbkinja Olga Danilović.

