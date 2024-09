Veroniki Erjavec ugoden prvi dvoboj, najtežje delo za Pio Lovrič

V teniškem centru Tivoli bo še drugo leto zapored potekal ženski teniški turnir serije WTA 125. Turnir WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana se bo začel v ponedeljek, v nedeljo pa so v hali Tivoli prireditelji opravili žreb. V glavnem delu turnirja bodo nastopile štiri Slovenke.

Ženski teniški turnir z nagradnim skladom 125.000 dolarjev (113.000 evrov) bo potekal od ponedeljka do nedelje v parku Tivoli v Ljubljani. Neposredno se je v glavni del turnirja uvrstila Veronika Erjavec, trenutno 207. igralka na svetovni jakostni lestvici WTA. Ob odostnosti Kaje Juvan in Tamare Zidanšek bo 24-letna Erjavec v Ljubljani največje slovensko upanje, za uvod pa se bo v prvem krogu pomerila s tri leta mlajšo Italijanko Matilde Paoletti (1063. na lestvici WTA).

"Ne poznam tekmice, a vse punce igrajo na zelo visokem nivoju, tako da bom zagotovo morala dati vse od sebe, igrati svoj najboljši tenis, ne glede na to, katero bi želela premagati. Ni veliko izbire v samem žrebu, a bo moralo biti," je na novinarski konferenci po žrebu dejala Erjavec, ki upa, da bo formo iz Švice prenesla tudi v slovensko prestolnico.

Od Slovenk najtežje delo na papirju čaka Pio Lovrič, 454. igralka sveta bo v prvem krogu lopar prekrižala s peto nosilko turnirja, 19-letno Nemko Ello Seidel (133.). "Lani sva že igrali, tako da vodi 1:0. Upajmo, da bo zdaj izenačeno na 1:1. Pripravljenost je v redu, trenirala sem 14 dni, imela sem malo težav s trebušno mišico, tako da nisem kaj preveč servirala, ampak zdaj je vse v redu, kot mora biti," pa je povedala Lovrič.

Ela Nala Milić Foto: www.alesfevzer.com Osemnajstletna Ela Nala Milić (756.) se bo v uvodnem krogu pomerila z dve leti starejšo Ukrajinko Anastazijo Soboljevo (205.), 22-letna Živa Falkner (563.) pa bo igrala proti izkušeni 38-letni Američanki Varvari Lepchenko, sicer tenisačici ukrajinskega rodu rojeni v Uzbekistanu (199.), tudi nekdanji 19. igralki sveta.

"Mislim, da jo vsi dobro poznamo, na turneji je po mojem že odkar sem se rodila. Poznam jo, nekajkrat sem jo videla, a ne vem točno, kako igra. Mislim, da mi bo odgovarjala, kolikor se spomnim. Vem, da je znana po veliki borbenosti in agresivnosti, tako da bo to en dober dvoboj," je o tekmici dejala Falkner.

"Osebno ne poznam, poimensko pa, ampak zagotovo bo potrebno nekaj analize. Upam, da ne bom igrala za Živo, saj bom čakala sto let. Vse tekme tukaj so težke, tako da je nesmiselno čakati na 'dober' žreb, saj so vse tekmice dobre. Sem zadovoljna. Forma pred turnirjem je toplo hladno, ampak se počasi dvigujem," pa je povedala hčerka Marka Milića.

V kvalifikacijah bo od Slovenk nastopila tudi 16-letna Alja Senica (1309.): "Lepo bo tekmovati na tako visoki ravni, na takšnem turnirju. Zelo sem vesela, da imam to možnost, hvala teniški zvezi, da mi je to omogočila. Na igrišču bom dala svoj maksimum in bom poskušala presenetiti."

Prva nosilka turnirja, Francozinja Chloe Paquet (97.) se bo v uvodnem krogu merila z Britanko Francesco Jones (188.). Drugo nosilko Nurio Parrizas Diaz (100.) iz Španije čaka Slovakinja Viktorija Hrunčakova (210.), Srbkinja Olga Danilović (110.), tretja nosilka, pa se bo merila z eno izmed kvalifikant.

Turnir se bo v ponedeljek zjutraj začel s kvalifikacijskim dvoboji, uradno odprtje bo ob 16. uri na centralnem igrišču. Zatem sledi prvi krog glavnega turnirja. Četrtfinale turnirja posameznic bo na sporedu v petek, polfinale v soboto. V nedeljo sledita še oba finala, posamezno in tudi dvojice.

Turnir se je sicer lani v Ljubljano preselil iz Portoroža, kjer sta dve leti zapored potekala turnirja serije WTA 250. Na prvem leta 2021 je zmagala Italijanka Jasmine Paolini, leta 2022 je bila najboljša Čehinja Katerina Siniakova, lani pa je na Trgu republike pred polnimi tribunami zmagala Španka Marina Bassols Ribera.