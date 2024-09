Dež onemogočil večino dvobojev v Tivoliju

V Ljubljani se je začel najmočnejši teniški turnir v Sloveniji, WTA Zavarovalnica Sava z nagradnim skladom 100.000 evrov. Zaradi dežja so igralke odigrale le nekaj iger, bolj pestro bo v torek in sredo, ko naj bi vreme omogočilo izvedbo vseh dvobojev.

Na glavnem turnirju WTA 125 nastopajo štiri Slovenke med posameznicami in devet med dvojicami, prva nosilka turnirja pa je Francozinja Chloe Paquet, 106. igralka s svetovne računalniške lestvice. V torek bodo poleg Alje Senice in Zoje Peternel, ki nastopata še v kvalifikacijah, zaigrale Veronika Erjavec, Pia Lovrič, Živa Falkner in Ela Nala Milić. Dvoboji na štirih igriščih se bodo začeli ob 10. uri.

Veronika Erjavec, ki je od danes s 194. mestom najvišjeuvrščena Slovenka na lestvici WTA, se bo v prvem krogu pomerila z Italijanko Matildo Paoletti (1063. na lestvici WTA). Pio Lovrič (466.) čaka peta nosilka turnirja Nemka Ella Seidel (133.), Ela Nala Milić (750.) bo igrala z Ukrajinko Anastazijo Soboljevo (205.), Živa Falkner (563.) pa s kvalifikantko.

Turnir se je lani v Ljubljano preselil iz Portoroža, kjer sta dve leti zapored potekala turnirja serije WTA 250. Na prvem leta 2021 je zmagala Italijanka Jasmine Paolini, 2022 je bila najboljša Čehinja Katerina Siniakova, lani na Trgu republike v centru prestolnice pa je zmagala Španka Marina Bassols Ribera.

Do petka je vstop na igrišča v Tivoliju prost, v soboto vstopnica stane 10 evrov, za nedeljski finale pa 15 evrov. Otroci do 15. leta si dvoboje lahko ogledajo brezplačno.