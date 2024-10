Neverjetno, kakšni zneski se bodo obračali na ekshibicijskem teniškem turnirju Six Kings Slam v Riadu v Savdski Arabiji. Na dogodku se bodo zbrali najboljši igralci sveta in že napoved turnirja nakazuje, da gre za nekaj posebnega – denar tukaj očitno ni težava.

Teniški ekshibicijski turnir Six Kings Slam bo od 16. do 19. oktobra, nastopilo bo šest vrhunskih igralcev. Med njimi so tisti, ki bi jih želel vsak organizator turnirjev. Na igrišču bomo videli Novaka Đokovića, Rafaela Nadala, Jannika Sinnerja, Carlosa Alcaraza, Danila Medvedjeva in Holgerja Runeja.

Na turnirju bo igral tudi Jannik Sinner, trenutno prvi igralec sveta. Foto: Guliverimage

Verjetno jih je prepričal denar

Mnogi se sprašujejo, kako je Arabcem kljub tako natrpanemu urniku in sredi sezone uspelo zbrati največja imena tenisa. V zadnjem času namreč pogosto slišimo, da se igralke in igralci pritožujejo nad preobremenjenostjo in natrpanim urnikom.

A v tem primeru je verjetno pomembno vlogo odigral denar, saj bo vsak od igralcev samo za prihod na turnir prejel kar 1,5 milijona dolarjev (1,3 milijona evrov), zmagovalec pa bo domov odnesel neverjetnih šest milijonov dolarjev (5,4 milijona evrov). In to za bistveno manj odigranih dvobojev kot na primer na turnirjih za Grand Slam. Za primerjavo: Jannik Sinner je za zmago na letošnjem OP ZDA prejel ček v vrednosti 3,6 milijona dolarjev (3,2 milijona evrov).

Že predstavitveni film je nekaj posebnega

Da gre za poseben turnir, kaže že petminutni predstavitveni film, ki ga je režirala filmska hiša Los Perez iz Los Angelesa. Na prvi pogled je očitno, da gre za visokoproračunsko produkcijo. V filmu so predstavljeni vsi igralci – Holger Rune kot vikinški bojevnik, Danil Medvedjev jezdi medveda, Novak Đoković pa je upodobljen z volkovi v divjini.

Corentin Moutet je dejal, da je samo predstavitveni video vreden več, kot znaša njegov celoletni zaslužek. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kakšni so odzivi?

Britanski igralec Liam Broady je, kot je zapisal na družbenih omrežjih, ob predstavitvenem filmu ostal brez besed. Navdušenja ni mogla skriti niti Jelena Đoković, žena Novaka Đokovića. Zanimiv je bil tudi komentar francoskega igralca Corentina Mouteta, trenutno 70. igralca sveta, ki je dejal: "Napovednik je dražji od mojega letošnjega zaslužka."

Nad turnirjem pa ni najbolj navdušen Andy Murray, nekdanji prvi igralec sveta. Škot je izrazil mnenje, da takšen ekshibicijski dogodek nikogar ne zanima.

