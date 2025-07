"Po dvoboju sem imela čast spoznati legendo in svojega idola Novaka Đokovića. Res bi rada poudarila, kako prijazen je. Celo zahvalil se mi je, ker sem ga omenila v intervjuju po kvalifikacijah. Mislim, da sem bila v prejšnjem življenju Balkanka, ker vedno nekako končam v vaši družbi. Ajde!" je na družbenih omrežjih zapisala Kandčanka.

Had the honor to meet the goat & my idol @DjokerNole after my match, I want to acknowledge how kind he is & how he thanked me for shouting him out in my interview after qualifying. I think I was Balkan in another life because I always end up friends with yall 😅 ajde!!