Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, se je po štirih nizih prebil v drugi krog Wimbledona, potem ko je s 6:1, 6:7 (7), 6:2, 6:2 premagal Alexandra Müllerja in se tako še 20. zapored na sveti travi prebil skozi prvi krog.

Foto: Guliverimage

Energija se je čudežno vrnila

Čeprav rezultat kaže, da 38-letni Srb ni imel večjih težav z nasprotnikom, je bilo v resnici drugače, saj je v tretjem nizu kar dvakrat potreboval pomoč zdravnika. "Iz najboljšega počutja v prvem nizu in pol je šlo v 45 minutah na slabše. Ne vem, ali je šlo za težave z želodcem. Ne vem, kaj je bilo, ampak boril sem se. Energija se je po nekih zdravnikovih čudežnih tabletah nekako vrnila in uspelo mi je končati dvoboj," je na novinarski konferenci razlagal Đoković, ki je priznal, da se že dolgo ni počutil tako slabo.

Med drugim so ga vprašali, ali je razmišljal celo o tem, da bi dvoboj predal. "Ne," je odločno odgovoril. "Če sem iskren, o tem nisem razmišljal," je bil jasen Nole, ki je za zmago v prvem dvoboju potreboval tri ure in 19 minut.

Zakaj ne bi ponovil uspeha?

Beograjčan še vedno verjame, da lahko zmaga na turnirju za grand slam in na ta način v svojo vitrino postavi rekordno, 25. lovoriko za grand slam. Sam pravi, da sploh ne bi prišel v Wimbledon, če ne bi verjel v zmago.

"Mislim, da imam še vedno možnost in da zasluženo čutim, da lahko osvojim naslov. Vedno sem imel občutek, da je trava, zlasti v drugem delu kariere, podlaga, kjer igram svoj najboljši tenis. Zakaj torej ne bi ponovil uspeha?"

Foto: Guliverimage

Ima dogovor z otrokoma

Sedemkratni zmagovalec Wimbledona je na poseben način proslavil zmago. Kot je pozneje povedal srbskim novinarjem, je to dogovor med njim in otrokoma.

"To je med mano in otrokoma. So pesmi, ki jih v zadnjem času poslušamo, in pogovarjali smo se, da bi bila ta koreografija mogoče primerna za zmage. Po vsaki zmagi bom tako proslavil. Ena pesem je naša, druga je tuja. V pesmi Spusti vse od sebe je 'pumpaj, pumpaj, zakaj si se ustavila', tuja pesem pa je plesna uspešnica Pump it up."

