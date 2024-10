Carlos Alcaraz je dobil veliko poslastico v Pekingu

V finalu teniškega turnirja v Pekingu je v napetem obračunu zmagal Carlos Alcaraz, ki je po izjemno izenačenem dvoboju premagal Jannika Sinnerja – 6:7 (6), 6:4, 7:6 (3). Dvoboj je trajal kar tri ure in 23 minut.

Tekmovalca sta odigrala izjemen dvoboj, tako kot se spodobi za igralca njunega kova. V prvem nizu je Carlos Alcaraz vodil že s 5:2, a je Sinnerju uspel velik preobrat. Prvi niz se je končal po podaljšanem nizu, kjer je več zbranosti pokazal Italijan in ga zasluženo dobil.

V drugem nizu smo spet videli zelo izenačen dvoboj. Izkazalo se je, da je bila odločilna deveta igra, ki jo je Sinner izgubil na svoj servis, Alcaraz pa je povedel s 5:4. V naslednji igri je Španec dobil igro na svoj servis brez izgubljene točke in izenačil na 1:1 v nizih.

V tretjem nizu smo prvi brejk videli že v tretji igri, ko je Alcaraz povedel s 2:1. A kot že večkrat do zdaj je Sinner še enkrat pokazal svojo trdnost ter v osmi igri Carlosu vzel servis nazaj in izenačil na 4:4. Na koncu je dvoboj odločala podaljšana igra. Sinner je v tej vodil že s 3:0, nato pa je Alcaraz dobil sedem zaporednih točk in povsem zasluženo slavil.

Že tretja zaporedna zmaga Alcaraza nad Sinnerjem

Za šele 21-letnega španskega igralca je bila to letos četrta turnirska lovorika, Italijan pa ostaja pri letošnjih šestih turnirskih zmagah. Alcaraz v medsebojnih dvobojih vodi s 6:4, potem ko je zmagal na vseh treh medsebojnih obračunih v letošnji sezoni (Indian Wells, Roland Garros, Peking).

Janniku Sinnerju je na koncu zmanjkalo nekaj zbranosti. Foto: Guliverimage

Peking

- finale

Carlos Alcaraz (Špa, 2) : Jannik Sinner (Ita, 1) 6:7 (6), 6:4, 7:6 (3) Peking, WTA, (8,02 milijona evrov)

- osmina finala:

Aryna Sabalenka (Blr/1) - Madison Keys (ZDA) 6:4, 6:3;

Karolina Muchova (Češ) - Cristina Bucsa (Špa) 6:2, 6:0

Mira Andrejeva (Rus) - Magda Linette (Pol) 6:1, 6:3. Šanghaj, ATP (9,02 milijona evrov):

- 1. krog:

Botic van de Zandschulp (Niz) - Pablo Carreno (Špa) 7:6 (5), 6:2;

Alexandre Muller (Fra) - Luca Nardi (Ita) 4:6, 6:1, 6:1;

Wu Yibing (Kit) - Sumit Nagal (Ind) 6:3, 6:3;

Gael Monfils (Fra) - Damir Džumhur (BiH) 6:4, 6:3;

Arthur Rinderknech (Fra) - Reilly Opelka (ZDA) 6:4, 7:6 (5);

Artur Cazaux (Fra) - Marin Čilić (Hrv) 6:4, 6:4

Fabio Fognini (Ita) - Luciano Darderi (Ita) 6:4, 6:7 (5), 6:4.

