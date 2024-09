Novi zaplet v primeru Sinner

Spomnimo, aprila je bil 23-letni Jannik Sinner pozitiven na dveh dopinških testih, a ga je neodvisna preiskava teniške protidopinške agencije oprostila, saj naj bi nezavedno užival snov, ki jo je uporabljal njegov fizioterapevt. V njegovem telesu so odkrili anabolično sredstvo clostebol, ki pomaga pri rasti mišične mase oziroma moči in je na seznamu Mednarodne protidopinške agencije. Italijan je pojasnil, da je ta v njegovo telo prišla prek rok fizioterapevta, ki je zdravil rano na prstu.

Sinnerja so zatem začasno suspendirali, a je izpodbijal odločitev in lahko nadaljeval igranje tenisa. V javnosti so nato večkrat zaokrožile informacije, da je Italijan oproščen vseh obtožb, a kot kaže, niti približno ni tako. Zdaj so se oglasili pri Wadi, kjer so dejali, da odločitev Mednarodne agencije za teniško integriteto (ITIA) o oprostitvi Italijana avgusta ni pravilna glede na veljavna pravila. Zato so se pritožili na športno razsodišče (Cas) in v svoji pritožbi navajajo oziroma zahtevajo, da bi moral Sinner prejeti enoletno ali dvoletno prepoved igranja.

"Tudi, če je do tega prišlo zaradi malomarnosti, odločitev, da ga oprostijo kršitev, ni bila pravilna v skladu z veljavnimi pravili in mora biti kaznovan. Ne zahtevamo pa razveljavitev rezultatov, razen tistih, ki jih je že naložilo sodišče prve stopnje. Ker ta zadeva zdaj čaka na CAS, WADA trenutno ne bo dala nobenih nadaljnjih komentarjev," so še zapisali pri Wadi. Zaradi klostebola je bila leta 2021 za dve leti suspendirana slovenska metalka kopja Martina Ratej.

Italijan, ki je ta mesec zmagal na OP ZDA v New Yorku, 19 dni po oprostitvi, se sicer trenutno mudi na ATP-turnirju v Pekingu.

